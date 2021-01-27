HDP ‘muhalefet turu’na çıkıyor: Dört partinin liderine ziyaret

HDP, dört muhalefet partisinden randevu istedi. İlk görüşme Saadet Partisi’yle yapılacak.
BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre HDP, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle görüşecek.
AKP, MHP ve İYİ Parti’den ise olumlu cevap alınmayacağı düşüncesiyle randevu istenmedi.
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 1 Şubat’ta ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla görüşecek.
Ardından belirlenen sırayla diğer partilerin liderlerini ziyaret edecek.
HDP’nin diğer partilerle ‘başta demokratikleşme, özgürlükler, adalet olmak üzere Türkiye’nin temel sorunları konusunda görüş alışverişi’nde bulunacak.
Partinin yol haritası diğer liderlerle paylaşılacak.