HDP mitingine saldırı davasında üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 bin 336 yıl hapis

HDP’nin 7 Haziran 2015’teki seçimler öncesi Diyarbakır’da 5 Haziran 2015’te düzenlediği mitingde IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili davada üç tutuklu sanığa beşer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 336’şar yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık tüm suçlardan beraat ederken, firari sanığın dosyası ayrıldı.

Fotoğraf: Twitter

Ankara Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, üçü tutuklu, biri tutuksuz dört sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, bir önceki celse verilen esasa ilişkin mütalaaya karşı sanık savunmalarını aldı. Sanıklar yaptıkları savunmalarda suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti.

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Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Orhan Gönder, Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz’a, ‘Anayasal düzeni ihlal’ ve ‘Dört kişiyi kasten öldürmek’ suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanıklara, 104 kişiyi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘112 kişiyi yaralamak’ suçundan toplam 3 bin 336’şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Burhan Gök, oy çokluğuyla bütün suçlardan beraat ederken, firari sanık İlhami Balı’nın dosyası ayrıldı.

Beraat eden sanık için ‘örgüt üyeliği’ şerhi

Mahkeme kararında takdir indirimi uygulamazken, bir üye Burhan Gök’e ‘örgüt üyeliği’nden ceza verilmesi yönünde görüş bildirerek, karara şerh düştü.