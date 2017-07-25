HDP mitingine saldırı davasında, Brüksel saldırganıyla yakalanan sanığa tahliye

HDP’nin 2015 yılında Diyarbakır’daki mitingine yönelik saldırıya ilişkin davada, Brüksel’deki havalimanı saldırganıyla yakalanan sanık Burhan Gök, tahliye edildi.

Evrensel’den Tamer Arda Erşin ve Birkan Bulut’un haberine göre saldırıya ilişkin Ankara Sincan Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nda görülen davanın altıncı duruşmasında sanıklardan Orhan Gönder, hiçbir örgütle ve saldırıyla alakasının olmadığını öne sürdü.

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Gönder’in yanısıra sanık İsmail Korkmaz ve Mustafa Kılıç tahliyelerini istedi. Mahkeme ise üç ismin tutukluluklarının devamına verdi.

Ancak örgüt üyeliğiyle suçlanan sanıklardan Burhan Gök, tahliye edildi. Gök için adli kontrol de verilmezken, duruşma 19 Eylül’e ertelendi.

Gök Brüksel’deki havalimanı saldırısını düzenleyen İbrahim el Bakravi’nin de aralasında bulunduğu beş kişiyle birlikte yakalanmıştı.

HDP’nin genel seçimlerden iki gün önce, 5 Haziran 2015’te Diyarbakır’da düzenlediği mitinge düzenlenen bombalı saldırıda beş kişi hayatını kaybetmiş, en az 400 kişi yaralanmıştı.