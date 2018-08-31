HDP mitinginde yaralandı: Bakanlık, Çalan’a 1 milyon 356 bin lira tazminat ödeyecek

İçişleri Bakanlığı, 7 Haziran seçimleri öncesi HDP’nin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği mitingde düzenlenen bombalı saldırıda iki bacağını yitiren sinemacı Lisa Çalan’a 1 milyon 356 bin lira maddi ve manevi tazminat ödeyecek.

5 Haziran 2015’te Diyarbakır İstasyon Meydanı’ndaki miting sırasında düzenlenen saldırıda beş kişi hayatını kaybetmiş, 400 kişi yaralanmıştı.

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Çalan’ın ‘patlamada ağır hizmet kusuru ve güvenlik için yeterli tedbir alınmadığı’ gerekçesiyle açtığı davada İçişleri Bakanlığı savunma vermiş ve polisin yeterli önlem aldığını savunmuştu.

Diyarbakır 2’nci İdare Mahkemesi, temmuz ayında verdiği kararda, patlamanın önüne geçilebileceğini vurgulayarak, birçok yönüyle ihmaller zincirine dikkat çekti. Miting alanında görevlilerin önleyici tedbir aramalarını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı gerçekleştirdiğini, güvenlik tedbirlerini tam olarak yerine getirmediğini belirten mahkeme, hizmet kusuru bulunduğu kanaatine vardı.

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Mahkeme, Çalan’ın uğramış olduğu maddi ve manevi zarar nedeniyle, idarenin kusuru esasına göre, İçişleri Bakanlığı’nın 100 bini manevi, toplam 1 milyon 356 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Kararı değerlendiren Lisa Çalan’ın avukatı Ferhat Kılınç, kararın söz konusu patlamada yaralanan diğer kişiler için emsal olabileceğini söyledi.