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Yaramazlara biraz batar!

HDP milletvekili Leyla Güven’e soruşturma

Diyarbakır başsavcılığının, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında, yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattığı bildirildi.

DHA’nın haberine göre, Güven’in, dün yaptığı “Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” şeklindeki açıklaması üzerine savcılık, bu ve son günlerde yaptığı diğer açıklamaları nedeniyle Güven hakkında soruşturma başlattı. Güven hakkında fezleke hazırlanarak Meclis’e gönderilecek. 

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Güven, tutuklu olduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘tecrit’ koşullarının iyileştirilmesi için 8 Kasım 2018’de açlık grevine başlamış ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019’da tahliye edilmişti. Güven, Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesinin sağlanması üzerine Mayıs başında açlık grevine son vermişti.

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