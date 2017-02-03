HDP, Merkel görüşmesinden memnun: Eş başkanların gelmemesi durumu özetliyor

HDP, bir dizi ziyarette bulunmak için dün Türkiye’ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yapılan görüşmeyi kendileri açısından olumlu ve önemli olarak tanımladı.

Dihaber’in haberine göre Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın ardından önce CHP ardından da HDP heyetleriyle görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmeye HDP adına Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve geçen günlerde tahliye olan Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken katıldı.

Mithat Sancar, görüşmeyi kendileri açısından ‘olumlu’ ve ‘önemli’ olarak tanımlarken, Merkel’in hem ülkenin hem de HDP’nin durumuna ilişkin kendilerinden bilgi aldığını belirtti: “Biz de ‘Bu görüşmeye eş başkanlarımızın gelmemiş olması durumu özetler’ dedik. Durumun en çarpıcı özetinin şu anda bu görüşmede eş başkanlarımızın olmamasıdır. Onlar haksız ve adaletsizce hapiste tutuluyorlar. Hem HDP’nin hem de ülkenin durumunu gösteren çarpıcı bir fotoğraf.”

Baluken cezaevini anlattı

Daha önce HDP’yle planlanan görüşmede İdris Baluken’in de bulunmasında ısrar eden Merkel, HDP’li vekilden cezaevindeki durumu, tutuklanma nedenleri ve sürece dair bilgileri dinledi.

Sancar, görüşmede ele alınan konulara dair şunları aktardı: “Türkiye’nin içinde bulunduğu atmosferi değerlendirdik, kısaca. Anayasa sürecinin demokratikleşmeden yoksun bir şekilde yürütüldüğünü, referandum sürecine de son derece baskıcı ve yasakçı ortamda girildiğini, bütün bunların da hem iç hem de dış barışı tehdit ettiğini aktardık.”