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Yaramazlara biraz batar!

HDP listesi: Ahmet Şık İstanbul, Barış Atay Hatay, Veli Saçılık Ankara’da ilk sırada

HDP, milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim etti.

Fotoğraf: Reuters

Listede, gazeteci Ahmet Şık, İstanbul 2’nci bölge ilk sırada, oyuncu Barış Atay Hatay’da ilk sırada, akademisyen ve aktivist Veli Saçılık Ankara 3’üncü bölgede ilk sırada yer buldu.

Reklam

ADANA

1-TÜLAY HATİMOĞULLARI
2-KEMAL PEKÖZ

ADIYAMAN

1-HASAN BASRİ YORULMAZ

Reklam

AFYONKARAHİSAR

1-NEVİN AYTEKİN

AĞRI

1-BEDRAN ÖZTÜRK
2-DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR
3-DALHA KAYA
4-KEZİBAN DUMLU

AMASYA

1-HAMZA YILMAZ

ANKARA 1. BÖLGE

1-FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR
2-EŞREF KİRAZ

ANKARA 2. BÖLGE

1-NURAY TÜRKMEN CANLI

ANKARA 3. BÖLGE

1-VELİ SAÇILIK

ANTALYA

1-KEMAL BÜLBÜL
2-DENİZ YILDIRIM

ARTVİN

1-RECEP DEMİRCİ

AYDIN

1-FERHAT TUNÇ YOSLUN

BALIKESİR

1-NESİBE YÖYLER

BİLECİK

1-FEHMİ KORKMAZ

BİNGÖL

1-ERDAL AYDEMİR
2-NİHAT AKSOY
3-GÜLİSTAN AZAK

BİTLİS

1-MAHMUT CELADET GAYDALI
2-ZAHİT MUTLU
3-SEVDA TABAK YAMAÇ

BOLU

1-KENAN BALTA

BURDUR

1-BEKİR ÇİÇEK

BURSA 1. BÖLGE

1-YÜKSEL AKGÜN

BURSA 2. BÖLGE

1- MEHMET EMİN ADIYAMAN

ÇANAKKALE

1-BÜLENT KÖREĞİ

ÇANKIRI

1-NAZLI ÇOBAN

ÇORUM

1-BEKTAŞ İLHAN EKE

DENİZLİ

1-ŞERİFE YILDIRIM

DİYARBAKIR

1-ADNAN SELÇUK MIZRAKLI
2-SALİHE AYDENİZ
3-İMAM TAŞÇIER
4-REMZİYE TOSUN
5-HİŞYAR ÖZSOY
6-SEMRA GÜZEL
7-GARO PAYLAN
8-DERSİM DAĞ
9-MUSA FARİSOĞULLARI
10-ABDURRAHİM DURMUŞ
11-MEHMET TEMİZYÜZ
12-FERDA FAHRİOĞLU AKIN

EDİRNE

1-MURAT AMİL

ELAZIĞ

1-CEVDET KONAK
2-SELMA METİN

ERZİNCAN

1-PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ

ERZURUM

1-MEHMET KASIM FIRAT
2-ZELİHA DÜNDAR

ESKİŞEHİR

1-HÜSEYİN DEMİR
2-NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ

GAZİANTEP

1-MAHMUT TOĞRUL
2-BEDRİYE YORGUN
3-MEHMET KARAYILAN

GİRESUN

1-HALİL KARAVELİOĞLU

GÜMÜŞHANE

1-SEYİT KARTAL

HAKKARİ

1-LEYLA GÜVEN
2-SAİT DERE
3-ÖZGÜR ZEYDANOĞLU

HATAY

1-BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

ISPARTA

1-MEVLÜT SABUNCU
2-CELAL ÇİÇEK

MERSİN

1-FATMA KURTULAN
2-RIDVAN TURAN
3-ATİLLAH GÜNEY

İSTANBUL 1. BÖLGE

1-PERVİN BULDAN
2-MUSA PİROĞLU
3-ERKAN BAŞ
4-EROL KATIRCIOĞLU
5-SEMA UÇAR

İSTANBUL 2. BÖLGE

1-AHMET ŞIK
2-OYA ERSOY
3-HÜDA KAYA
4-MUSTAFA AVCI
5-TÜLAY KORKUTAN

İSTANBUL 3. BÖLGE

1-TURGUT ÖKER
2-DİLŞAT CANBAZ KAYA
3-HAKKI SARUHAN OLUÇ
4-ALİ KENANOĞLU

İZMİR 1.BÖLGE

1-SERPİL KEMALBAY
2-NURETTİN TURĞAY
3-YALÇIN YANIK
4-RAHİME TURAN
5-HÜSEYİN ÇAĞLAR

İZMİR 2. BÖLGE

1-MURAT ÇEPNİ
2-İDİL UĞURLU
3-AYŞE YILMAZ
3-MEHMET AKER
4-CEMİLE AYDIN

KARS

1-AYHAN BİLGEN
2-ARZU MUCO
3-BİŞAR ABDİ ALİNAK

KASTAMONU

1-HÜSEYİN GÖKOĞLU

KAYSERİ

1-KADRİ ERENER
2-EYLEM CENGİZ

KIRKLARELİ

1-DİREN CEVAHİR ŞEN

KIRŞEHİR

1-GÖKHAN AKIN
2-HELİZ ABI

KOCAELİ

1-ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
2-FATMA YILDIRIM
3-KUREYŞ BİLGİÇ
4-YASEMİN ÜÇER

KONYA

1-BÜLENT KILIÇ
2-BERNA ÇELİK
3-EYLÜL YAYLACI
4-GIYASETTİN ALMAZ
5-JİYAN HURİ YALÇIN
6-RAMAZAN OT
7-BAHAR EKİNCİ

KÜTAHYA

1-ABDURRAHMAN ADIYAMAN

MALATYA

1-MEHMET TUNCEL
2-JİYAN TAŞ
3-KEMAL GEDİK
4-FATMA ALATAŞ
5-HÜSEYİN KILINÇ
6-SİNAN ÖZTÜRK

MANİSA

1-LEZGİN BOTAN
2-BİRGÜL SAĞSÖZ
3-ADNAN MANKAN
4-HASRET ASLAN
5-CEVDET YILDIZ
6-BAYRAM SÖNMEZ
7-ABİDDİN PADAK
8-NİHAT YILDIRIM
9-İHSAN ÇAÇA
10-VEYSİ DURGUT

KAHRAMANMARAŞ

1-HÜSEYİN BAKIR
2-MERYEM YILDIZ
3-RAUF TEPE
4-SEVGİ BORAK
5-ŞAHİN ŞANCİ
6-TÜLAY KILINÇ DENİZ
7-İNANÇ YILDIZ
8-RECEP KAYA

MARDİN

1-MİTHAT SANCAR
2-PERO DUNDAR
3-TUMA ÇELİK
4-EBRÜ GÜNAY
5-GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
6-DİLAVER İNAL

MUĞLA

1-SULTAN ÖZCAN
2-HÜSRAN BELGİN KOÇ
3-YILMAZ YÜKSEL
4-EBRU DEMİR
5-KEMAL KOÇ
6-SEBAHAT FIRAT
7-ABDULLAH İPEKLİ

MUŞ

1-GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
2-MENSUR IŞIK
3-ŞEVİN COŞKUN
4-ADNAN TOPÇU

NEVŞEHİR

1-İRFAN TURAN
2-BEDRETTİN ESER
3-KEVSER YALÇIN

NİĞDE

1-MEHMET SALİH İTAH
2-İBRAHİM AVŞAR
3-ÜMRAN BATURAY

ORDU

1-MESUT BİLGİ
2-BAYRAM KUŞMAN
3-RUKEN KAYAALP
4-ŞEVDER YANDI
5-ÇETİN KAPLAN
6-TAHSİN TİMUR

RİZE

1-NECMETTİN DURMUŞ
2-KÖNA HAZAR ÖZSOY
3-SEVGİ EVREN KÖROĞLU

SAKARYA

1-ÇİÇEK ARIÇ
2-HİVİDAR TANGÜNER
3-HÜSEYİN KAYA
4-GAYE ÇALIŞKAN
5-KEMAL AKTAŞ
6-DERYA BİNGÖL
7-HAYDAR EROL

SAMSUN

1-MEDİHA OYA YAĞCI
2-CELAL KOCABIYIK
3-EFRAİM VAYİÇ
4-ALİ DURSUN KURT
5-FİKRİ YOLAYDIN
6-KUBİLAY ÖZTÜRK
7-CEMİL AKSU
8-SEVDA ÖZBEK YAKUT
9YUSUF KIR

SİİRT

1-MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
2-SIDIK TAŞ

SİNOP

1-AYŞE GÜL KAFKAS
2-SEFA ÖZTÜRK

SİVAS

1-SALİM KAPLAN
2-FERAY MERTOĞLU
3-HÜSEYİN ERİŞ
4-GURBET DEMİRHAN
5-ERHAN GÖVERCİN
6-HALİME TUNÇ
7-TEKİN ÇATALKAYA

TOKAT

1-ERDAL BEKTAŞ
2-RANA RENDE
3-NAMET ERTOĞAN
4-MUHAMMET VEYSEL YILDIZ
5-SERVET YÜKSEL

TRABZON

1-HÜSEYİN TAKA
2-AHMET HAZAR DİLAVER
3-KADER UZUN MADENKUYU
4-NURETTİN KARADENİZ
5-GÜVEN ATABAY
6-DURSUN ALİ KURT

TUNCELİ

1-ALİCAN ÖNLÜ
2-MERAL HANBAYAT YEŞİL

ŞANLIURFA

1-NİMETULLAH ERDOĞMUŞ
2-AYŞE SÜRÜCÜ
3-NUSRETTİN MAÇİN
4-ÖMER ÖCALAN
5-ALİYE KIZILDAMAR
6-İSMAİL KAPLAN
7-ROZA YAZMACI
8-YUSUF YETİM
9-SONGÜL ARPA
10-ORHAN ÖZKAN
11-ELİF ROJDA TALAR
12-CELALEDİN ERKMEN
13-MERAL BALTER
14-BİŞAR TÜYSÜZ

UŞAK

1-SÜLEYMAN SÖZKESEN
2-ŞÜKRAN SARI
3-MEMET LATİF YILDIRIM

VAN

1-SEZAİ TEMELLİ
2-BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
3-MURAT SARISAÇ
4-MUAZZEZ ORHAN
5-TAYİP TEMEL
6-CENGİZ ÇİÇEK
7-MUKADDES KARAKOÇ
8-ASUMAN YELMAZER

YOZGAT

1-YUSUF ARAN
2-MEHMET ŞİRİN EREZ
3-DENİZ ÖZTÜRK
4-CEM EREN ASLAN

ZONGULDAK

1-MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
2-BEDİRHAN GÜNEŞ
3-ASYA GEZER
4-FEVZİ KAYA

AKSARAY

1-SEYİT MEHMET KESKİN
2-CİHAN YILMAZ
3-ŞÜKRAN ACAR
4-AHMET DEMİR

BAYBURT

1-ŞEMSETTİN TAKVA

KARAMAN

1-CEMİL YALÇIN
2-AYŞE DURUNESİL
3-REMZİ GÖKDAĞ

KIRIKKALE

1-DOĞAN ANĞAY
2-RIFAT RONİ
3-TEKYEDDİN AKTAŞ

BATMAN

1-İDRİS BALUKEN
2-FELEKNAS UCA
3-NECDET İPEKYÜZ
4-AYŞE ACAR BAŞARAN
5-ŞÜKRÜ BAYTAR

ŞIRNAK

1-ABDULLAH GÜNGEN
2-LEYLA BİRLİK
3-HÜSEYİN KAÇMAZ
4-NURAN İMİR

BARTIN

1-YILMAZ TOPALOĞLU
2-ŞAYESTE SALMANOĞLU

ARDAHAN

1-TAŞKIN AKTAŞ
2-YAŞAR KAYA

IĞDIR

1-KIZNAZ TÜRKELİ
2-HABİP EKSİK

YALOVA

1-ALİ FUAT HATİP
2-HEDİYE POLAT
3-ABDURRAZAK EKİNCİ

KARABÜK

1-ENSAR TOPAL
2-MUSTAFA ÖZSOY
3-DERYA GÖÇTÜRK

KİLİS

1-KASIM KISA
2-EZEL AYDIN

OSMANİYE

1-AHMET EKEN
2-MÜSLÜM ÇAĞAN
3-DERYA TURHAN
4-CELAL EKER

DÜZCE

1-YAHYA MACİT
2-SEMA GÜNEŞ
3-MEHMET ŞERİF ORGUN

İYİ Parti’nin listesi: Özdağ İstanbul, Aydın Ankara, Türkşen Kocaeli’nden aday

CHP’nin aday listesi: Şeker, Şener ve İslam listede, Kaboğlu ilk sırada

Sıralı tam liste: AKP’de 167 isim yeniden aday, beş bakan yok

Altan Tan’ı İstanbul’dan aday gösteren Karamollaoğlu: CHP listesi çalışması yok


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