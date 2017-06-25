HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün son durağı dilerim Maltepe olmaz. Zira asıl mesele Maltepe’nin öncesi ve Maltepe’nin ötesi” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasından hapis cezası alıp tutuklanmasının ardından Ankara’da, Berberoğlu’nun tutulduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’ne yürüyüş başlatmıştı.

‘AKP’nin içi dahil kimse mevcut durumu sürdüremez’

Tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden Dihaber’in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Yüksekdağ şunları söyledi: “Şimdi, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla hapsedilmemizi sağlayanların hepsi, tam bir düzen içi düzensizlik, kaderi tek kişiye bağlı bir kadersizlik içinde kıvranıyor. Şimdilik bu gidişata gecikmeli de olsa CHP itiraz ediyor ama AKP’nin içi de dahil kimse mevcut durumu kaldıramaz, sürdüremez.”

Demokratik ittifak konusunun ‘yakıcı’ bir ihtiyaç olarak gündemi meşgul ettiğini belirten HDP lideri, ancak ittifak alanına girenlerin ‘kırmızı çizgileri’ ya da her kesimin kendine göre demokrasi tanımının aşılamaması sebebiyle demokratik ittifakların bölük pörçük ve dönemsel olmaktan çıkamadığını söyledi.

HDP lideri şöyle devam etti: “Referandumda ortaya çıkan sonuç bu sorunların aşılmasına dair çok önemli bir uyarıydı. Kimsenin sırasını beklemeden, ortak talepler etrafından güç birliği yapması çağrısıydı. Halk, referandumda üzerine düşen görevin kritik bir kısmını yerine getirdi. Ama politik merkezlerin yaşadığı çözüm üretme ve yaşama zafiyeti aşılabilmiş değil. Gerçek ve tutarlı, herkesi kapsayacak bir demokrasi programı olmadan da bu zafiyet aşılamaz.”

Yüksekdağ, yeni dönemin ittifak ve güç birliklerinin, referandumda aradaki farklara ve iç karşıtlıklara rağmen ‘asgari demokrasi talep edenlere’ tutarlı demokratik öncülük yapması gerektiğini kaydetti.

‘Ana muhalefet partisi sokağın belirleyiciliğini yeni keşfediyor’

Parlamento devre dışı bırakıldığı için taban siyasetinin de, demokratik merkez siyasetin de fiili meşru mücadeleye daha fazla ağırlık vermesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Yüksekdağ şöyle devam etti: “Bizlerin içinden çıktığımız ve defaten gündemleştirdiğimiz fiili meşru mücadele ve sokağın belirleyiciliğini ana muhalefet partisi yeni yeni keşfediyor. Bu gecikme, halklarımızın bugünü ve geleceği açısından çok şeye mal oldu. En azından bundan sonra statüko prangalarından kurtarılmalarını, başlayan yürüyüşü sürdürmelerini dileyelim. Ancak, en ağır zulme ve haksızlıklara karşı yürürsek yürüyüşlerimizi birleştirilebiliriz ve ana muhalefeti saplandığı yerden çıkarabiliriz.”

HDP’nin birlik ve demokratik ittifak zemininin klik partisi olduğunu belirten Yüksekdağ, HDP’nin içinde olmadığı ve temsil ettiği taleplerin içerilmediği bir girişimin ‘kendi cürmünü aşamayacağını’ ve ilerici, muhalif içeriğini kaybedeceğini söyledi.

‘Asıl mesele Maltepe’nin öncesi ve Maltepe’nin ötesi’

CHP’nin demokrasi cephesi beklentileri karşısında nasıl bir rol oynayacağının, son dönemde geliştirdiği ‘Adalet Yürüyüşü’ tavrını sürdürüp sürdürmemesine bağlı olduğunu belirten HDP lideri, “Demokrasinin kazanılması için sergilenen her çaba ve hareketi destekleriz. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün son durağı dilerim Maltepe olmaz. Zira asıl mesele Maltepe’nin öncesi ve Maltepe’nin ötesi” dedi.

Önemli olanın CHP tabanı ve HDP arasında kurulan olumlu ilişkilerin sürdürülmesi olduğunu belirten Yüksekdağ şunları söyledi: “HDP olarak, CHP tabanı başta olmak üzere bütün partilere oy veren, destek olan yurttaşlarla aramızda sınır ve duvarları aşmak bizim görevimizdir. Bu dönem, 80 milyona karşı sorumluluğumuzu öne alarak kendi sınırlarımızı ve kapsayıcılığımızı geliştirme dönemidir. Bunun için yüzde 49 ve ötesinin her talebinin tutarlı, aktif savunucusu olmak ve direnişinin yanında olmak, buluşma alanlarımızı fazlalaştırmak gerekir.”

Kesinleşen hapis cezaları

4 Kasım 2016’da tutuklanan Yüksekdağ hakkında ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yüksedağ’ın 21 Şubat’ta milletvekilliği, 9 Mart’ta da parti üyeliği düşürülmüştü.

Bunun üzerine olağanüstü kongreye giden HDP, Yüksekdağ’ın yerine Serpil Kemalbay’ı yeni eş genel başkan olarak seçmişti.

Yüksekdağ’a, 2012 yılında MLKP’li Yasemin Çiftçi için düzenlenen anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle, 2 Kasım 2016 tarihinde ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verilmişti.

Yüksekdağ, 11 Nisan’da ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

26 Mayıs’ta ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla bir yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan HDP liderine, Deutsche Welle’ye (DW) verdiği bir söyleşideki ifadeleri sebebiyle 6 Haziran’da yine ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla 1.5 yıl hapis cezası verilmişti.

Yüksekdağa’a son olarak ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ suçlamasıyla bir yıl hapis cezası verilmişti.