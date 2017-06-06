HDP lideri: Vatandaşlıktan çıkarmada amaç Gülen’in iadesini engellemek

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer’in vatandaşlıktan çıkarılacak olmasını eleştirdi: “Esas amaç Fethullah Gülen’in iadesine engel olmaya kılıf uydurmaktır.”

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında İçişleri Bakanlığı’nın ilanıyla bazı kişiler hakkında vatandaşlıktan çıkarma kararının alınacağı duyurulmuştu. İsmi geçenler, hakkında soruşturmalar bulunan ve ‘firari’ olarak arananlardan oluşuyor.

130 isim arasında Fethullah Gülen’in yanısıra HDP’li vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer de bulunuyor.

Demirtaş’ın sözlerini hatırlattı

HDP’nin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Kemalbay, kararı anımsatarak “Gülen’in iadesini istemediklerini eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ‘Her şey Gülen’in iade edilmemesi üzerine kurulu. İade edilirse konuştuğunda ortada Türkiye’de devlet diye bir şey kalmayabilir. Bir bakmışsınız ki asıl devlet Gülen, paralel olan bunlarmış’ sözleriyle anlatmıştı” dedi.

Vatandaşlıktan çıkartma düzenlemesine Sarıyıldız ve Hezer’in adının eklenmesini ‘AKP taktiği’ olarak tanımlayan Kemalbay şöyle devam etti: “Bu taktik halkların iradesini yok saymaktır. Esas amaç Gülen’in iadesine engel olmaya kılıf uydurmaktır. Hezer ve Sarıyıldız halkın iradesidir. Kimsenin vatandaşlıklarını almak gibi tutumu davranışı olamaz, kimsenin haddi değildir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Evet şehitlerimiz oluyor ama şükürler olsun, 1’e 10 gidiyor” sözlerini de anımsatan HDP lideri şunları söyledi: “Hiçbir şey bir insanın bu şekilde anılmasını gerektirmiyor. Hiçbir insan rakam değildir. Erdoğan, hiçbir insanı böyle eşya sayar gibi sayamazsanız. Bahsedilen bizlerin kardeşleri, çocuklarımız, sevdiklerimizdir. Anneler hangi dilde ağıt yakarsa yaksın bütün acılar eşittir. Kendi çocuklarını pamuklara saranların, halkın çocuklarını eşya gibi saymasına karşı çıkılmalıdır.”

Şu an Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, idam tartışmasının Gülen’in iadesinin önünü keseceğini belirterek, “İade edilirse ortada Türkiye diye bir şey kalmayabilir. Devlet diye bir şey kalmayabilir. Bir bakmışsınız ki asıl devlet Gülen’miş, paralel olan bunlarmış” demişti.

HDP’nin eş başkanları dahil 11 vekili tutuklu. Nursel Aydoğan hakkında da tutuklama kararı bulunuyor.