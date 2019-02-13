HDP lideri Temelli’nin öngörüsü: 2021’de erken seçim olabilir

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, bazı kentlerde aday çıkarmama kararını ‘AKP-MHP’yi geriletmek’ olarak izah ederken 2021’de erken seçime gidilebileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre gazetecilere konuşan Temelli, 31 Mart’taki yerel seçimden sonra Türkiye’nin hukuk devletine dönmesi anlamında bir normalleşme beklemediğini ifade etti.

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“Hukuk devleti çerçevesinde atılacak bir normalleşme adımı rejimi sorgulatır” diyen HDP lideri, rejimin sürdürülememesi nedeniyle kriz yaşandığını dile getirdi.

Temelli, Türkiye’deki krizim hem siyasi hem de iktisadi olduğunu aktardı: “Bunun tarihi ne olur tartışılır ama 2021 gibi bir erken seçime gidilme olasılığı var. 2019-2020 çok çalkantılı geçebilir. Bu ülkede rejim her krizle birlikte sorgulanacaktır. Ama 2021’den daha öteye ömrü olacak bir rejim değildir. Bir değişim dönüşüm potansiyelini toplum kendi içinde barındırıyor. En fazla iki yıl içinde bir değişim dönüşüm toplumun önüne gelecektir. Çünkü sürdürülebilir bir sistem değildir, hem iktisadi olarak hem siyasi olarak.”

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‘Ankara karışık’

Üstlendikleri sorumluluğun ittifak yapmak ya da belediye başkanlığını kotarma meselesi olduğunu söyleyen Temelli, amaçlarının AKP-MHP bloğunu geriletmek ve demokrasi güçlerinin siyaset zemininde buluşmasını sağlamak olduğunu anlattı.

HDP’nin Hatay, Mersin, Şanlıurfa, Antalya ve Ankara’da ise aday çıkarıp çıkarmama konusundaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Temelli, “Ankara’nın çalışması daha uzayacak görünüyor. Çünkü Ankara çok daha karmaşık ilişkiler barındırıyor” dedi.

Temelli, CHP ile yerel seçim ittifakı yapan İYİ Parti’nin Iğdır’da HDP’nin kazanmaması için aday çıkarmama kararının anımsatılması üzerine de ittifakta İYİ Parti’ye kalan tüm yerlerde aday çıkaracaklarını bir kez daha vurguladı.