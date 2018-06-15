HDP lideri Temelli’den son rakamlar: Oyumuz yüzde 10,2-10,6 bandında

HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli, oylarının yüzde 10,2-10,6 bandında olduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Yasin Kobulan ve Ferhat Çelik’e konuşan Temelli SAMER’in yaptığı son çalışmaya göre doğu ve güneydoğuda oylarının arttığını ifade etti.

Reklam

HDP’nin barajın üzerinde bir görünümü olmasına rağmen bıçak sırtı bir durum olduğunu aktaran Temelli, “Kendimizi 9,99 kabul edelim ve bir oyla bu barajı geçecekmiş gibi bir duyguyla, bu hissiyatla çalışalım” dedi.

HDP lideri, son anketlere göre oylarının yüzde 10,2-10,6 arasında olduğunu dile getirdi.

Reklam

‘HDP yoksa ikinci tur Erdoğan için garanti’

Temelli, HDP’nin birinci turda baraj altında kalması durumunda en az 80 milletvekilinin AKP’ye geçeceğini, böylece parlamentoda çoğunluğunu sağlayacağını kaydetti.

HDP lideri şöyle devam etti: “Erdoğan bütün hesabını HDP’nin baraj altında kalmasına göre yaptı. Parlamentoda çoğunluğu sağlamış bir AKP, parlamentoda olmayan bir HDP üzerinden gelişen senaryo ikinci turu garantileyen bir senaryodur. Bütün kurgusu bunun üzerine, bütün çalışmaları bunun üzerine. Bizi baraj altında bırakmak için akla hayale gelmeyecek her yöntemi, yolu hayata geçiriyorlar. Bir oyunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Kandil’e yapılan operasyon da bu oyunun bir parçasıdır. Şimdi bu oyunu bozma zamanıdır.”

200 bin oy taşınacak

Temelli, Erdoğan’ın HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerini anımsatarak şunları söyledi: “Bunu dile getirecek kadar acziyete düşmüş durumda. 10 gün kalmış seçimlere ve ‘Demirtaş’ın adaylığı yanlış bir karardı’ şeklinde YSK’ye talimat veriyor. Valileri göreve çağırmış, bir yanıyla AKP için çalışırken, bir yanıyla sandıkları taşımaya yönelik taleplerini YSK’ye iletiyor.”

Şu an 200 bine yakın oyun taşınma durumu olduğunu belirten HDP lideri, “Emniyet güçleri baskıya devam ediyorlar. Çalışmalarımızı engellemeye devam ediyorlar. Çeşitli yerlerde partililerimize yönelik saldırılar var” dedi.

Temelli, yurt dışı oylarının önemli olduğunu belirterek şimdiye dek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 400 bin kişinin oy kullandığını kaydetti.