HDP lideri Temelli: Asıl olan vicdani reddi savunmaktır

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ‘bedelli askerlik’ gündemine ilişkin, “Asıl olan vicdani reddi savunmaktır” dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Siirt şubesi kongresine katılan Temelli, ‘OHAL rejimiyle tüm ülkenin tecrit altına alındığını’ söyledi.

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Darbe girişiminin ardından 150 bin kişinin gözaltına alındığını, 78 bin kişinin de tutuklandığını belirten Temelli, Türkiye’nin cezaevine dönüştürüldüğünü, 500 bin kişinin adli kontrol altında yaşadığını dile getirdi.

HDP lideri, “En büyük mağduriyeti de demokrasi savunucuları yaşıyor” dedi.

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‘Diktatörlüğe giden yoldayız’

Temelli, seçimlere dair şunları söyledi: “Açık bir diktatörlüğe giden yoldayız. Tam da bunu kırabileceğimiz bir eşikteyiz. Bu nedenle 24 Haziran çok önemli. Parlamento seçimleri gene bir baraj handikapıyla karşı karşıya. HDP’ye ve demokrasi mücadelesi veren diğer partilere parlamentoyu kapatmak istiyorlar. Esas amaç da 401’e ulaşarak canı istediğinde anayasa değişikliği yapmak. Anayasa ihlalini sadece bu iktidar yapmıyor. Bugün bütün yargı, özellikle bizlerin yargılandığı mahkemeler anayasa suçu işliyor. İşte parlamento seçiminde de 401’e ulaşarak diktatörlük anayasasının peşinde koşacak.”

‘Programa bakmak lazım’

Temelli, cumhurbaşkanlığı seçiminde çoğunlukla kişilerin paylaşıldığını ama programa bakmak gerektiğini belirterek şunları kaydetti: “Neyin savunulduğuna bakmak lazım. Adayları konuşmak, bugünkü sistemin meşruiyetine su taşımaktır. Oysa bu sisteme ‘Dur’ demek için başka bir program konuşmak zorundayız. Karşı manifestoyu açıklamak lazım. Çoğulculuğu dikkate alan, güçlendirilmiş bir kuvvetler ayrılığıyla yol alamaya çalışan bir yerden hareket etmeliyiz.”

Bedelli konusu

HDP lideri, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olmayacağına dair de “O da pazarlık peşinde. ‘Herkes anlaşsın gelsin, ben adaylığımı öyle açıklayayım’ diyor. Bu pazarlıkçı anlayışlardan kurtulmanın yolu güçlü bir demokrasi programıyla mümkün” dedi.

Temelli, AKP’nin gündemlerinde olmadığını açıkladığı bedelli askerlik konusunda da “Bugün bedelli askerlik konuşuluyor. Asıl olan vicdani reddi savunmaktır, her şeyi satılığa çıkarmak değil. Her şeyi satılığa çıkaran insan haklarını da satılığa çıkarıyor” yorumunu yaptı.