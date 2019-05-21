HDP lideri Temelli: 23 Haziran’da iktidarı bir kez daha yeneceğiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul seçiminin iptaline ilişkin açıklanması beklenen gerekçeli kararı için, “Bu haksızlıkları, hukuksuzlukları 200 sayfaya sığdıramazsınız. 23 Haziran seçimlerinde iktidarı bir kez daha yeneceğiz” dedi.

Grup toplantısında konuşan Temelli, Türkiye’de hukuksuzluğun hüküm sürdüğünü belirterek, “Karşımızda bir cumhurbaşkanı mı, yoksa partinin genel başkanı mı var, ayırt edemiyoruz. Kendisi de ayırt edemiyor” diye konuştu.

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Temelli, 31 Mart’ta gerçekleşen İstanbul seçiminde halkın iradesinin yok sayıldığını öne sürdü.