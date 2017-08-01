HDP lideri Kemalbay’dan CHP’ye: Aynı dayanışmayı bekliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne verdikleri desteği, ‘Adalet Nöbeti’ne de beklediklerini söyledi.

HDP, eş genel başkanları ve milletvekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda nöbete başlamıştı.

Reklam

Nöbet, yarından itibaren İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda devam edecek.

‘Demokrasi ve barış güçlerinin el ele vermesi gerekiyor’

Dihaber’e konuşan Kemalbay, kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, ortak mücade verilmesi gerektiğini söyledi: “Bu açıdan adım atmayan, tereddüt eden kim varsa aslında Türkiye halklarının geleceğine yürümesinde rol almayacak olanlardır. Bu rolü üstlenmeyenler bu tarihsel dönemeçte arkada kalacaklar. Türkiye halklarını geleceğe taşıyacak olanlar, bu demokrasi ve barış mücadelesini kazananlar, bunun için mücadele edenler ve bu mücadeleyi ileriye taşıyanlar olacaktır.”

‘Dileriz ki dayanışma daha güçlü olur’

CHP’nin böyle bir rol üstlenip üstlenmeyeceğinin ‘kendi tarihini nasıl yazmak istediğiyle ilgili olduğunu’ ve CHP seçmenleri ile milyonların bu buluşmayı istediğini belirten HDP lideri şöyle devam etti: “Bu yan yana gelişi, mücadeleyi birlikte güçlendirmeyi ve AKP iktidarını birlikte mücadele ederek ortadan kaldırmamızı istiyorlar. Yerel düzeyde bir ziyaret oldu. Dileriz ki bu dayanışma daha güçlü bir şekilde olur. Biz nasıl güçlü bir dayanışmayı hem kitlesel hem kurumsal olarak gösterdiysek elbette ki demokrasi mücadelesi yürüten bütün öznelerin de aynı şekilde bu dayanışmayı göstermesi gerekiyor.”

Kemalbay, bu konuda CHP ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini de belirtti.