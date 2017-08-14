HDP lideri Kemalbay: IŞİD militanları gözaltında misafir gibi ağırlanıyor

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, IŞİD şüphelilerine gözaltında ‘misafir gibi davranıldığını’ öne sürdü.

Van’daki Musa Anter Barış Parkı’nda yedi gündür süren ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ bugün sonra erdi.

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Bundan önce sırasıyla Diyarbakır ve İstanbul’da nöbet tutulmuştu. Sıradaki durakları İzmir olan HDP’liler eş başkanları Selahattin Demirtaş dahil tüm vekillerinin serbest bırakılmasını talep ediyor.

IŞİD eleştirisi

HDP lideri Serpil Kemalbay, IŞİD’lilerin gözaltında ‘rahat hareket ettiklerine’ dair eleştirilerde bulundu.

‘Canlı bomba’ olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bir IŞİD şüphelisi, dün akşam Vatan Caddesi’nde emniyet müdürlüğü avlusunda polis Sinan Acar’a bıçakla saldırmış, Acar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Acar’ın yaşamını yitirmesinin ardından IŞİD’lilere yönelik alınan önlemler eleştiri konusu olmuştu.

Van’daki etkinlikte konuşan Kemalbay, şunları söyledi: “Bir IŞİD militanı yakalanıyor. Zanlı üstü doğru düzgün aranmadan gözaltına alınıyor ve kelepçelenmeden de muhafaza ediliyor. Bunun sonucunda da bir polis memuru IŞİD militanın cebindeki bıçak sebebiyle, bıçak kullanarak öldürülüyor. Bakın daha birkaç gün önce Gülsüm Elvan, nasıl gözaltına alınmıştı? Kolu kırılmış, kolu kırıldığı halde arkadan kelepçelenmişti ve saatlerce o kelepçeyle o kırık kolla gözaltında tutulmuştu. Sizler bu alana girerken kaç aramadan geçiyorsunuz? Şu Kürt coğrafyasında her sokak başında bir kamera, bir arama tarama işleminden geçiyoruz. Fakat IŞİD militanları, IŞİD çeteleri bu ülkede itibar görüyor. Gözaltında misafir gibi ağırlanıyor.”

‘FETÖ’nün nerede olduğu belli’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Nerede FETÖ’yle bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin” sözlerine değinen HDP lideri, AKP’nin ülkeyi yönetmek için ‘FETÖ’cülere çok şey borç olduğunu iddia etti.

Kemalbay, şunları kaydetti: “15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi aslında bu ülkeyi yönetme biçiminizi yaratan şey oldu. Siz 15 Temmuz’da FETÖ’nün yaptığını iddia ettiğiniz bu darbe girişimine sırtınızı dayayarak bu ülkeyi OHAL koşullarında KHK’larla, yargıyla ve sopayla yönetmeye çalışıyorsunuz. Fethullah Gülen’den rahatsız olduğunuza hiç emin değilim. Kaldı ki AKP içerisinden FETÖ’yü ayıklamak kekin içerisinden unu ayıklamak gibi bir şeydir. Eğer o un olmasaydı o kek de olmazdı. Ben buradan AKP’lilere ‘Kolay gelsin’ diyorum unu ayıklamak için.”

HDP lideri, eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Birisi çıkıp demişti ki, çok uzak bir tarih değil; ‘Ne istedin de vermedim?’ Eğer bir çocuğa şunu sorarsanız ‘Ne istedin de vermedim?’ Bu, anlaşmanın bozulması demektir. Bu ülkenin onurlu savcıları varsa, bağımsız yargıları varsa hareket geçsinler. FETÖ’yü orada burada aramaya gerek yok. FETÖ’nün nerede olduğu belli. FETÖ olmadan bu ülkenin yönetilemeyeceği de belli. AKP-Saray iktidarı tarafından FETÖ öcüsü olmadan ülke yönetilemiyor. Artık bu FETÖ öcüsü AKP-Saray iktidarın koltuk değneği olmuş durumdadır.”