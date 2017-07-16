HDP lideri Demirtaş dahil: Meclis’e 31 vekile ait 43 fezleke daha gönderildi

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Meclis’e 31 vekile ait 43 fezleke gönderildi. Böylece bugüne dek parlamentoya gönderilen dokunulmazlık dosyası 246’yı buldu.

AA’nın haberine göre fezlekesi Meclis’e gönderilen vekiller arasında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile CHP’li vekiller de var.

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HDP Batman Milletvekili Saadet Becerekli’nin beş, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın dört, Demirtaş ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın üç, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in iki fezlekesi bulunuyor.

Bugüne dek Meclis’e 246 dosya gönderildi.

İsim isim

Fezlekesi gönderilen vekillerin isimleri şöyle: HDP eş genel başkanı ve İstanbul milletvekili Selahattin Demirtaş, Meclis Başkan Vekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Batman Milletvekili Saadet Becerekli, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan.