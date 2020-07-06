HDP lideri Buldan: İttifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart ve 23 Haziran’daki yerel seçimi anımsatarak “İttifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhuriyet’ten İlayda Kaya’ya konuşan Buldan, ‘Demokrasi Yürüyüşü’nün ardından 8 Temmuz’da ‘Demokrasi Buluşmaları’nın yapılacağını ifade etti. HDP lideri, bu kapsamda farklı kesimlerin katılımıyla buluşmalar yapılacağını dile getirdi.

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Her buluşmalarının demokrasi ve topluma nefes aldıracağını söyleyen Buldan, “Biz gençler ve kadınlarla bu baskıyı aşacağız” dedi.

HDP lideri şöyle devam etti: “Demokrasi ittifakıyla bunu başaracağız. Demokrasi güçleriyle demokrasi konusunda da birlikte hareket etmekte son derece ısrarlı ve kararlıyız. 31 Mart ve 23 Haziran, demokrasi ittifakının neler başarabileceğini ortaya koydu. Şimdi bu ittifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı.”

Buldan, şimdiye kadar 46 HDP’li belediyeye kayyım atandığı bilgisini de verdi.