HDP lideri Buldan: İttifak yapacak muhalefet partilerine kapımız açık

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifak için tüm muhalefet partilerine kapılarının açık olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Kars’ta partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Buldan, 7 Haziran 2015 seçimlerinde halka ‘büyük umut olduklarını’ dile getirdi.

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“Bu ülkeye barış, demokrasi, özgürlükler gelecekse bunlar demokrasi güçlerinin bir araya geldiği ve oluşturacağı ittifaklarla gelecektir” ifadelerini kullanan HDP lideri, şimdi herkesin HDP’yi bir ‘öcü partisi olarak’ gördüğünü savundu.

Buldan sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki seçimlerde bizimle ittifak yapılmaması için önlemler almaya başladılar. Bakalım biz başkalarıyla ittifak yapacak mıyız? Kazandıran ve kaybettiren bir pozisyonda olan milyonlarca insanın oy verdiği bir parti, başkalarına gitmek yerine, diğer partilere kapısını açacak şeffaf ve demokratik bir ittifakın önünü açacak. İsteyen gelir, isteyen gelmez, bu kadar basittir.

Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır. Gelecek olan, bizimle ittifak yapacak olan bütün muhalefet partilerine kapımız açıktır.”