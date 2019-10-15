HDP lideri Buldan: İktidar, toplumu yeni bir yıkım ve savaşa sürüklüyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ‘Barış Pınarı Harekatı’nın ‘işgal olduğunu’ öne sürerek, “Kuzey Suriye toprakları tapulu malınız değil” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, harekatın ‘toplumu yeni bir savaş ve yıkıma sürüklediğini’ ve ‘uluslararası hukuka aykırı olduğunu’ savundu: “Türkiye’nin tam da 9 Ekim komplosunun yıl dönümünde Kuzey Suriye’ye başlattığı askeri harekat ne yazık ki halklarımızı yeni bir savaş ve yıkım süreciyle karşı karşıya getirmiştir. Kürdüyle, Arabıyla, Ezidisiyle, Süryanisiyle, Alevisiyle, Türkmeniyle, Kuzey Suriye halklarının bir arada yaşadığı ve ortak geleceği kurmaya çalıştığı Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına başlatılan bu işgal girişimi uluslararası hukuka aykırıdır.”

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‘Kimi kimin yurdundan kovuyorsunuz?’

İktidarın harekatı ‘terörle mücadele’ söylemiyle meşrulaştırmaya çalıştığını belirten HDP lideri şöyle devam etti: “Amacınız işgal girişimi değilse dilinizdeki fetih nedir? Nitekim AKP Genel Başkanı da konuşmasında ‘İnşallah en kısa zamanda bu fetih müyesser olur’ diyerek istila girişimini açıkça itiraf etmiştir. Kimi kimin yurdundan kovuyorsunuz? Kuzey Suriye toprakları sizin babanızın tapulu malı değildir buradan bir kez daha haykırıyoruz.”

‘Barış Pınarı Harekatı’nın yalnızca ‘Kürt halkının ve diğer halkların geliştirdiği demokratik yaşam iradesine bir saldırı’ olmadığını vurgulayan Buldan, operasyonun aynı zamanda ‘demokratik yönetim, barış ve umuda’ karşı bir saldırı olduğunu söyledi.