HDP lideri: AKP’siz yeni bir çözüm süreci başlayacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yeni bir çözüm sürecinin başlayacağını ancak AKP’nin bunda yer almayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Nevşin Mengü ile Bire Bir programında konuşan Temelli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından ziyaret edilmesini ‘çok geç kalınmış bir karar’ olarak değerlendirerek “Sekiz yıl boyunca avukatlarının görüşmemesi ciddi bir hak ihlaliydi” dedi.

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Temelli, iktidarın ‘Öcalan hamlesi’nin siyasete konu edilmemesi gerektiğini söyledi.

‘Çözüm süreci AKP’siz olacak‘

HDP lideri, Öcalan’ın avukat yasağının kaldırılmasının ardından yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceği yönünde ortaya atılan iddiaya ilişkin de yeni bir sürecin başlayacağını ancak bu sürecin ‘AKP ile başlamayacağının’ altını çizdi.

‘İmamoğlu HDP oylarının hakkını umarım verecek’

Seçimlerde CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mağdur olduğunu söyleyen Temelli, “İmamoğlu’na desteğimiz bir demokrasi ittifakı anlayışıyla var ettiğimiz bir destektir. Yoksa herhangi bir sandık sonucuna endeksli bir destekli değildir” dedi.

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HDP seçmeninin stratejik olarak İmamoğlu’na oy verdiğini belirten Temelli, “HDP seçmeni İmamoğlu ile yeni tanıştı. İmamoğlu da bu oyların hakkını umarım verecektir” diye konuştu.