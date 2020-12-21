HDP: Leyla Güven’e verilen hapis cezası düşman hukukunun sonucudur

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun partinin resmi internet sitesindeki açıklamasında, milletvekilliği düşürülen Leyla Güven’e verilen hapis cezası ‘düşman hukukunun sonucu’ olarak nitelendirdi.

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‘Leyla Güven hakkındaki düşmanca kararı tanımıyoruz’ başlıklı açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Geçtiğimiz yıl milletvekilliği hukuksuzca düşürülen DTK Eşbaşkanı, Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven’e Diyarbakır’da yargılandığı davada verilen 22 yıl 6 ay hapis cezası uygulanan düşman hukukunun sonucudur.

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Bu kararla yargı organları bir kez daha iktidarın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini göstermiştir. Bu düşmanca karar sadece Leyla Güven’e, sadece DTK’ye değil tüm Kürtlere ve tüm muhalefete yöneliktir.

Leyla Güven, hayatını barışa adamış bir mücadele insanıdır, onur abidesidir. Cezalarla, tutuklamalarla ne Leyla Güven ne de biz mücadeleden vazgeçmeyiz.”

Leyla Güven’in eşbaşkanlığını yürüttüğü Demokratik Toplum Kongresi’nin, ‘bu toprakların barışa kavuşması için en kritik dönemlerde rol almış; sivil, demokratik bir kurum’ olarak tanımlandığı açıklama şöyle devam ediyor: “DTK demokratik müzakere, çözüm ve barış girişimlerinin muhatabıdır. İktidar bu kararla çözümsüzlükte ısrar edeceğini bir kez daha göstermiştir. DTK gibi bir kurumu böylesi yöntemlerle kriminalize etmek boşa kürek çekmektir. Bu, yakın tarihte de onlarca kez denenmiş, sonuç hep aynı olmuştur. Kürtlerin hak ve barış mücadelesine her saldırı halk nezdinde cevabını almıştır.”