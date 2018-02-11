HDP kurultayı: Buldan ve Temelli yeni eş genel başkanlar, 53 yeni isim PM’ye girdi

HDP’nin eş genel başkanlarını seçeceği kurultayda Pervin Buldan ve Sezai Temelli 823 oy alarak eş genel başkan seçildi.

Partinin 3’üncü olağan kongresi için birçok kentten HDP’liler otobüslerle Ankara’ya geldi. Ankara Milletvevkili Sırrı Süreyya Önder kongreye 32 bin kişinin katıldığını açıkladı. 10 bin 500 kişi kapasiteli salona sığmayan partililer salonun çevresinde büyük bir kalabalık oluşturdu.

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Ankara Spor Salonu’ndaki kongrede eş genel başkanlık için İstanbul milletvekili Pervin Buldan ve eş genel başkan yardımcısı Sezai Temelli aday oldu.

53 yeni isim

Kongrede delegelerin oylarıyla belirlenen 100 kişilik parti meclisi (PM) listesinde eski üyelerden 47’si yerini korurken, 53 yeni isim PM’ye girdi.

Eski eş başkan Selahattin Demirtaş, yenilenen PM listesinin ilk sırasında yer aldı. Partinin tutuklu milletvekilleri ise listeden çıkarıldı.

Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir ile Adana milletvekili Meral Danış Beştaş listede yer almadı. Listede yer almayan bir başka isim de milletvekilliği düşürülen Besime Konca oldu. Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile sanatçı Pınar Aydınlar da liste dışı kalan isimler arasında yer aldı.

PM’ye Demirtaş dışında giren yeni isimler ise şöyle: “Serpil Kemalbay, Adnan Selçuk Mızraklı, Ali Özkan, Alican Önlü, Alper Öztürk, Ayfer Fatma Çelik, Aysel Güzel, Barış Karabıyık, Bedia Özgökçe Ertan, Benazir Coşkun, Berna Çelik, Birsen Kaya Altınörs, Bülent Uyguner, Cengiz Yılmaz, Elif Torun Öneren, Emine Kaya, Erdal Bektaş, Feride Peynirci, Garo Paylan, Gülay Bilici, Gülşen Özbek, Günfer Karadeniz, Hatice Ödemiş Bayram, Hürriyet Kaytar, Hüseyin Gür, Hüseyin Taka, İbrahim Ayhan, İlknur Birol, Kemal Peköz, Mithat Sancar, Muazzer Töre, Murat Çepni, Nadiye Gürbüz, Nazmi Gür, Nesimi Aday, Nurettin Turgut, Nurten Üzümcü, Olcay Öztürk, Ömer Faruk Kırnıç, Resul Sadak, Roza Kahya, Semra Güneş, Sibel Yiğitalp, Şehriban Zuğurlu, Taşkın Aktaş, Tuna Aydın, Yılmaz Topaloğlu, Yüksel Mutlu, Zelal Yerlikaya, Zübeyde Zümrüt, Zühtü Turgut, Züleyha Gülüm.”

Mevcut eş başkan Selahattin Demirtaş bir daha aday olmayacağını bildirmişti. Eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın yerine bir süreliğine görev yapan Serpil Kemalbay da bugün koltuğu devretti.

‘Sıkı önlem’

Polis ekipleri kongrenin düzenleneceği salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sabahın erken saatlerinde Ankara Spor Salonuna çıkan yollar iş makineleri ve polis bariyerleriyle kapatıldı. Salonun çevresinde TOMA, atlı polis, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin yanı sıra bir polis helikopterinin havadan kontrolü sağladığı görüldü.

Partililerin üst aramalarında şarj aleti, kalem, çakmak, dizüstü bilgisayar, kulaklık, ‘powerbank’lar salona alınmadı.

Bu arada yetkililer, kongreyi izleyecek sarı basın kartı sahibi gazetecilerin kamera, dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesiyle içeriye girmelerine sonradan izin verdi.

Otobüsler de arandı

Kongre öncesi şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri de başkente giriş noktalarında geniş güvenlik tedbirleri aldı. Gece saatlerinden itibaren Ankara’ya gelen araçların bagaj kontrollerinin yanı sıra yolcuların kimlik kontrolleri de yapıldı.