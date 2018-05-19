HDP kulisi: Önder iknaya çalışılıyor, Sakık aday, Zana ve Kerestecioğlu aday değil

Seçim için milletvekili aday listesini büyük ölçüde tamamlayan HDP’de mevcut vekillerden Sırrı Süreyya Önder’in yeniden aday olmak istemediği ancak ikna çabalarının sürdüğü, Dengir Mir Mehmet Fırat, Celal Doğan, Leyla Zana ve Filiz Kerestecioğlu’nun adaylık başvurusu yapmadığı öğrenildi.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, üç milletvekilini devamsızlık, sekizini ise kesinleşen hapis cezaları nedeniyle kaybeden HDP, önümüzdeki dönemde yeni yüzlerle TBMM’de olmayı planlıyor.

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Parti tüzüğündeki ‘üç dönem’ kuralının 1 Kasım’da olduğu gibi bu dönem de esnetileceği öğrenildi. Eş genel başkan Pervin Buldan ile birlikte milletvekilleri Alican Önlü, Berdan Öztürk, Hişyar Özsoy, Mahmut Toğrul, Nimetullah Erdoğmuş, Nihat Akdoğan, Hüda Kaya, Ayhan Bilgen ve Mithat Sancar’ın yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yeniden aday olmak istemediği ancak ikna çabalarının sürdüğü öğrenildi. Önder’e İstanbul birinci bölgeden milletvekilliği adaylığı önerilirken, 18 yıl hapis cezası alan Van milletvekili Lezgin Botan adaylığı kesinleşmeyen bir diğer isim.

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Milletvekilleri Aycan İrmez ve Leyla Birlik’in durumları da belirsizliğini koruyor.

Sakık aday

HDP’de 7 Haziran’da TBMM’ye giren ancak 1 Kasım seçimlerinde yeniden milletvekili olamayan bazı isimlerin adaylığı da kesinleşti. Bu kapsamda eş genel başkan Sezai Temelli’nin yanı sıra Yurdusev Özsökmenler, Saruhan Oluç, Rıdvan Turan, Ali Kenanoğulları ve Turgut Öker aday gösterilecek. Eski milletvekili Sırrı Sakık’ın da memleketi Muş’tan aday olacağı bildirildi. HDP’nin Diyarbakır birinci sıra adayının ise DTK Eş Sözcüsü Leyla Güven olacağı ifade edildi.

HDP’de mevcut milletvekilleri Dengir Mir Mehmet Fırat, Celal Doğan ve devamsızlık nedeniyle milletvekilliği sona eren Leyla Zana sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başvuruda bulunmazken yurt dışında olan Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer de aday olmadı.

HDP’de grup başkan vekilliği yapmış isimlerden Filiz Kerestecioğlu’nun da yeniden adaylık başvurusunda bulunmadığı ifade edildi.