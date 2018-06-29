HDP kulisi: Erken yerel seçim ihtimaline soğuk bakılmıyor

HDP’nin yerel seçimlerin erkene alınması ihtimaline karşı tüm teşkilatın hazır olmasını istediği, yerel seçimlerin erkene alınmasına ‘soğuk bakmadığı’ aktarıldı.

AKP kanadında 24 Haziran seçimlerindeki ‘zaferin’ ardından önümüzdekil yılın mart ayında yapılacak yerel seçimin erkene alınması ihtimali konuşulmaya başladı.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre HDP içinde yerel seçimlerin ekim ya da kasım ayında olabileceği ihtimaline karşı teşkilatın hazırlıklı olması gerektiği dile getiriliyor.

AKP’nin henüz Türkiye seçim atmosferindeyken yerel seçimleri erkene alarak gelecek dört beş yılda seçimsiz bir dönem geçirmeyi hedeflediği, ana muhalefet partisi CHP’nin de bu yönde bir öneri gelmesi durumunda parti içi tartışmaları bir kenara bırakmak adına onay verebileceği ifade ediliyor.

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HDP’nin de pek çok belediye kayyımların elinde bulunduğu için yerel seçimlerin erkene alınma önerisine karşı soğuk olmadığı konuşuluyor. HDP’nin en büyük bileşeni DBP’li (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyeleriyle birlikte yaklaşık 90 belediyeye kayyım atanmış olması nedeniyle parti içinde yerel seçimlerin erkene alınması durumunda bu öneriye destek verilmesi gerektiği, destek verilmemesi halinde HDP’nin ‘seçimlerden kaçtığı’ yönünde bir izlenim oluşabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Yeni oluşan parlamentoda AKP’nin referandumsuz anayasa değişikliği yapması MHP’nin desteğine rağmen mümkün değil. Referandumsuz anayasa değişikliği yapılması için 400 milletvekilinin desteği gerekirken, iki partinin toplam 344 milletvekili bulunuyor. Dolayısıyla yerel seçimlerin erkene alınması için gündeme gelebilecek olası bir anayasa değişiklik önerisine muhalefetin de destek vermesi gerekiyor.