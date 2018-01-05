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Yaramazlara biraz batar!

HDP kulisi: Demirtaş’ın kararının ardından Ayhan Bilgen’in ismi öne çıktı

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Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın partisinin olağan kongresinde aday olmama kararının ardından partide Ayhan Bilgen’in ismi öne çıktı.

Fotoğraf: @hdpgenelmerkezi

HDP’nin 3’üncü olağan kongresi 11 Şubat’ta yapılacak.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın kulis haberine göre partide Bilgen’in ismi öne çıktı.

Parti sözcülüğü görevini üstlenen Bilgen, cezaevinden çıkmasının ardından tekrar aynı göreve gelmişti.

HDP içinde, Demirtaş’ın aday olmayacağını bir mektupla kamuoyuna açıklanması üzüntü ve saygıyla karşılanırken, aynı zamanda bunun bir ‘irade beyanı’ olduğu değerlendirmesi de yapılıyor.

Kongre öncesi parti içinde gerçekleştirilecek toplantılarda Demirtaş’ın aday olmama iradesinin tartışılacağı ve son kararın HDP’nin yetkili kurulları tarafından verileceği ifade ediliyor.

HDP’nin ocak ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek 15 farklı konferansta parti tabanının bu konudaki görüşleri ele alınacak.

Demirtaş, HDP liderliğine aday olmayacağını bildirdi

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