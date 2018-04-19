HDP kulisi: Demirtaş aday olursa seçim tarihine kadar ceza alabilir

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HDP’de tutuklu eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olması halinde seçim tarihine kadar ceza alabileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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HDP adayını henüz açıklamış değil.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın kulis haberine göre, HDP’de AKP-MHP ittifakına karşı muhalefetin ortak bir programda buluşması gerektiği yönünde görüş öne çıkarken, bu kapsamda ana muhalefet partisi CHP’nin atacağı adımların belirleyici olacağı yorumu yapılıyor.

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HDP’de ‘demokrasi’, ‘OHAL rejiminin son bulması’ ve ‘seçim güvenliği’ gibi temel ilkeler etrafında birlikteliklerin olabileceği ve bunun zeminin sağlanması için her türlü girişeme destek verilmesi gerektiği görüşü vurgulanıyor.

Bu kapsamda önümüzdeki hafta parti ziyaretlerinin başlaması bekleniyor. Seçimin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanmasının ardından Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda seçim tarihine kadar ceza alabileceği yorumları da dile getiriliyor.