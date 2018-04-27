HDP kulisi: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu boykot edilebilir

HDP, diğer muhalefet partilerince ‘sıfır baraj ittifakı’nın dışında bırakılması durumunda cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu boykot edebilir.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın kulis haberine göre, HDP’nin birinci turda cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş’ın olması yönünde büyük oranda fikir birliği sağlandı. Ancak HDP’nin Demirtaş’ın adaylığını 1 Mayıs’tan sonra açıklayacağı ve son ana kadar görüşmelerin devam edeceği ifade ediliyor. Diğer muhalefet partilerinin ‘sıfır baraj ittifakı’ kapsamında bir araya gelmesi ve kendilerinin bu ittifakın dışında bırakılması durumunda HDP’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu boykot edilebileceği dillendiriliyor.

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Kulislerde, muhalefet partilerinin yüzde 10 barajının sıfırlanması konusunda bile bir araya gelemediği bir durumda ‘Türkiye’yi birlikte yönetme’ vaadinin anlamsız olacağı ve HDP dışlanırken, tabanın yönlendirilemeyeceği ifade ediliyor.

Böyle bir durumda, özellikle Kürt seçmenin politik bir duruşla ikinci turda sandığa gitmeyeceği ve doğal bir boykotun yaşanabileceği, HDP’nin dışlanmasının seçmende muhalefetin iktidardan farksız olduğu izlenimini kuvvetlendireceği konuşuluyor.

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Sıfır baraj ittifakı

CHP ile Saadet Partisi arasında yapılan görüşmelerde milletvekili seçimlerinde uygulanacak ve resmi adının ‘huzur ittifakı’ olması gündemde olan bir işbirliği modeli üzerinde durulduğu belirtilmişti.

CHP’lilerin İYİ Parti’nin de katılımıyla Saadet Partisi’nin Meclis’e girmesini sağlayacak işbirliğini ‘sıfır baraj ittifakı’ olarak sunduğu kaydedilmişti.

HDP kanadındaysa tutuklu eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi konusunda eğilim güçlenirken, CHP’nin muhalefet partilerini bir araya getirmek üzere gündeme getirdiği ‘sıfır baraj ittifakı’ formülüne de destek verilmesi kararlaştırıldığı bildirilmişti.