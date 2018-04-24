HDP kulisi: Adaylık için taban Demirtaş’ı istiyor, parti 30 Nisan’ı bekliyor

HDP’de parti tabanının cezaevinde bulunan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği ileri sürüldü. Parti yönetiminin ise Demirtaş’ın adaylığı konusunda 30 Nisan’da İstanbul’da görülecek davasında çıkacak kararı beklediği öğrenildi.

DHA’nın Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan’ın kulis haberine göre, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, HDP yöneticilerinin geçen hafta başında Ege ve Akdeniz bölgelerine yaptığı gezilerin değerlendirmesi yapıldı. Parti tabanının bu gezilerde HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Demirtaş’ın aday gösterilmesini istediği belirtildi. HDP yönetiminin cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turuna CHP-İYİ Parti ve SP’nin ittifak yaparak tek aday ile katılmasını öngördüğü öğrenildi.

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HDP’nin ise cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla katılacağı, ikinci tura kalınması halinde kilit parti konumunda yer alacağı konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi.

Parti yönetiminin, Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda özellikle 30 Nisan’da İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak olan duruşmayı beklediği öğrenildi.

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Partide bir kesimin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı aday olması halinde milletvekili adayı olamayacağını, bu nedenle hakkındaki yargılamaların devam edeceğini savunduğu öğrenildi. Bu kesimin, Demirtaş’ın milletvekili adayı olması yönünde görüş bildirdiği ve konunun da parti yönetiminde tartışıldığı belirtildi.