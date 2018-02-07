HDP kulisi: Buldan kesin, diğer koltuk için öne çıkan isimler Temelli ve Oluç

HDP’nin 11 Şubat’ta yapacağı 3’üncü olağan kongresinde eş genel başkanlığa Pervin Buldan’ın aday olması kesinleşti. Diğer eş başkanlık koltuğu için öne çıkan isimler ise Sezai Temelli ve Saruhan Oluç.

DHA’nın parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, kongre için kurulan 20 kişilik hazırlık komisyonu çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi.

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Partinin eş genel başkan adaylarını ise hazırlık komisyonundan seçilen beş kişilik mutabakat komisyonu belirliyor.

Mutabakat komisyonu, aday olmayacağını açıklayan tutuklu eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın yerine Ayhan Bilgen, Mithat Sancar, Sezai Temelli ve Saruhan Oluç’un isimlerini değerlendirirken, Temelli ve Oluç’a yoğunlaştı. HDP’nin bugün ya da yarın eş genel başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

Adaylık için adı geçen Sezai Temelli, partide ekonomiden ve sosyal politikalardan sorumlu eş genel başkan yardımcısı, Saruhan Oluç ise basın, yayın ve propagandadan sorumlu eş genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Temelli 7 Haziran 2015 genel seçiminde İstanbul milletvekili, Oluç ise Antalya milletvekili seçilmişti. 1 Kasım 2015’te yapılan genel seçimlerde ise her iki isim de Meclis’e girememişti.