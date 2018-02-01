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Yaramazlara biraz batar!

HDP kulisi: Bilgen ve Buldan öne çıktı, dava sıkıntısı yaşayanlar yönetime girmiyor

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HDP’nin 11 Şubat’ta yapacağı 3’üncü Olağan Kongresi’nde eş genel başkanlığına Pervin Buldan’ın aday olması kesinleşti. Diğer eşbaşkanlık koltuğu için Kars milletvekili Ayhan Bilgen’in adaylığı ise büyük ölçüde kesinleşti.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday olmayacağını bildirmesinden sonra parti yönetiminde yeni arayış başlamıştı.

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HDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), kongre öncesi son toplantısını yaptı. Yeni parti yönetimini oluşturmak için MYK, genel başkan yardımcıları ve örgütlenmeden sorumlu kişilerin oluşturduğu hazırlık komisyonu çalışmalarını yürütürken, partinin yeni eş başkan adayları da artık kesinlik kazanmaya başladı.

DHA’nın parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, HDP’nin 11 Şubat’ta yapacağı kongrede partinin kadın eş başkan adayının TBMM Başkanvekili olan Pervin Buldan olacağı kesinlik kazandı. Erkek eş başkan adayı olarak ise parti sözcüsü Ayhan Bilgen’in adı öne çıktı. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın adının da eş başkanlık için konuşulduğu parti yönetiminde, Bilgen’in adaylığına HDP’nin bileşenleri olan diğer sol parti ve STK’lardan da destek geldiği öğrenildi.

Davalar yönetimi etkiledi

HDP’nin, daha önce ismi konuşulan bazı kişiler haklarında süren soruşturma ve davalar nedeniyle ileride sıkıntı yaşanmaması olası isimlerin parti yönetiminde yer almayacağı kaydedildi. Tutuklu bulunan milletvekilleri ve parti yöneticilerine de yeni yönetimde yer verilmemesi kararlaştırıldı.

Kongrede bazı delegelerin eş başkanlık adaylığı için makamdan feragat etmesine rağmen Selahattin Demirtaş’ın adını önerebileceği de belirtiliyor.

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