HDP Kongresi’ne, ‘Öcalan slayt gösterisi’nden soruşturma: 14 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Dördüncü Olağan Kongresi’nde, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış slayt gösterisinin yapılması üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.
HDP 4’üncü Olağan Kongresi’nde İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar partinin eş başkanları seçilmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhuriyet savcıları HDP’nin bölücü kongresi hakkında mutlaka cezai takibata başlamalı, gecikmeksizin soruşturma açmalıdır. Türkiye muz cumhuriyeti değildir, çadır devleti değildir, etnik koalisyonun mecmu değildir. Herkes aklını başına alsın, bu ülke sahipsiz ve savunmasız değildir” demişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen HDP’nin 4’üncü Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan’ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, bir şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde devam etmektedir.”