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Yaramazlara biraz batar!

HDP Kocaeli eş başkanı gözaltına alındı

Kocaeli’nde HDP il eş başkanı dahil hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden dokuzu ‘terör propagandası‘ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İzmit, Darıca ve Gebze’de şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, ‘PKK/ lideri Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığını iddia ederek protesto amacıyla [HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven tarafından] düzenlenen açlık grevine destek olduğu‘, ‘Öcalan’ın 1999’da yakalandığı gün olan 15 Şubat öncesi cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü mensuplarına destek olduğu’, ‘kamuoyu oluşturulması için eylemleri organize eden ve yönlendiren‘, ‘bu yönde sosyal medyayı kullandığı‘ gerekçeleriyle HDP Kocaeli Eş Başkanı Leyla Akgün’ün yanısıra S.O., V.K., E.K., Ç.K., K.B., Z.T., Ö.U. ve Ö.E. gözaltına alındı.

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Operasyon kapsamında örgütsel doküman, flama, yasak yayın ve dijital materyaller bulunduğu belirtildi.

Polis, A.Z.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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