HDP: Kılıçdaroğlu’nun Kürtçe açıklaması çok önemli

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürtçe için yasal düzenleme yapılması gerektiği yönündeki açıklamasını ‘çok önemli buldu.’

Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’da HDP tabanının kanaat önderleriyle yaptığı toplantıda anadilde eğitimden eşit yurttaşlığa kadar bir dizi mesaj verirken, “Ama bütün bunların olabilmesi için güven ortamı sağlanması ve bir an önce silahın ortadan kalkması gerekiyor” dediği bildirilmişti.

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Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi: “Sayın Kılıçdaroğlu ‘Kürtçenin okutulması, öğretilmesi konusunda bir yasal düzenleme konusu. Bu, parlamentoda yapılmalıdır’ demiş. Biz bu ifadelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet çözüm yeri Meclis’tir. Meclis çatısının işaret edilmesini önemsiyoruz. Sadece anadili değil, kimlik ve kültür konularının çözümünün yeri de Meclis olmalıdır. Bunu önemli buluyoruz ve umuyoruz ki iktidar ve muhalefet partilerinin katılımıyla bu tür sorunlar çözülebilmeli. Daha önce bu tür sorunlar çok tartışılmış, komisyonlar kurulmuştu. Tekrardan adım atılması Meclis’in itibarını ve güvenilirliğini artırabilir.”

Grup Başkanvekilimiz Saruhan Oluç, Meclis'te basın toplantısı düzenliyor – CANLI https://t.co/Bw9qDV41gA — HDP (@HDPgenelmerkezi) May 27, 2019

‘Açlık grevi eylemcilerinin tedavisine başlandı’

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajının ardından açlık grevi eylemlerin sonlandırılmasına da değinen Oluç, şunları kaydetti: “Bir ay önce ölüm oruçları başlamıştı, neyse ki daha fazla sağlık ve cana tahribata neden olmadan açlık grevcilerinin hukuki talepleri yerine geldi. Biz bu durumdan memnunuz, açlık grevcilerinin taleplerinin yerine gelmesinden de memnunuz. Açlık grevinde ve ölüm orucunda olanların tedavilerine dün akşam başlandı. Hastanelere sevkler başladı. Hastane ve cezaevi yönetimlerinden soruna duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Bir an evvel herkesin sağlığına kavuşması bizim önemli bir beklentimizdir. Bütün bu süreçte bizimle birlikte olan, desteğini esirgemeyen demokratik ve vicdan sahibi insanlara, çözüm için çaba gösteren STK’lere teşekkürlerimizi sunuyoruz.”