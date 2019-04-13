HDP, ‘KHK’lılara mazbata yok’ denen YSK kararına resmen itiraz etti

HDP, KHK’yla ihraç edilen belediye başkan adayları ve belediye ile il genel meclisi adaylarına mazbatalarının verilmemesine dair kararını iptal etmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

Fotoğraf: Reuters

HDP’nin yazılı açıklamasına göre resmi başvuru bugün yapıldı. Başvuru dilekçesinde YSK’nın anayasal sorumluluğu olan ‘güvenli ve eşit koşullarda seçimin yapılması’ görevini yerine getiremediği ifade edildi.

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Dilekçede, YSK’nın KHK’lılara mazbata verilmemesine dair kararının hukuki olmadığı savunularak KHK’nın yalnızca kamudan ihracı kapsadığı, kişinin seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırmadığı dile getirildi.

Dilekçede, şu ifadelere de yer verildi: “YSK, seçilmiş başkanlar yerine seçilmemiş adayları başkan olarak belirlemekle, kendini seçmen iradesinin yerine koyup Anayasa’ya aykırılık durumunu ağırlaştırmıştır. KHK’li seçilmişlere mazbata verilmemesi, yürütmenin, yargı erki üzerindeki vesayetiyle ilgilidir. Kuvvetler ayrılığı yok sayılmakta, yürütmenin KHK’leri yargı kararı gibi işlem görmektedir. Ancak YSK’ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. Anayasa, seçimlerin temel kanunları, YSK içtihatları bu kadar açık iken; seçimden sonra bu kurallar değiştirilmiştir. Bu kararlar ve bundan sonra alınacak olan kararlar seçime olan güveni iyice zedelemektedir. Seçim güvenliği bizzat bununla yetkili kurum eliyle ortadan kaldırılmaktadır.”

YSK’nın KHK’lılara mazbata verilemeyeceğine dair kararı nedeniyle, birçok ilçede seçimi kazanan HDP’li adaylar yerine, kaybeden diğer parti adaylarına mazbata verilmişti.