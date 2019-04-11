HDP, KHK’lı adayların olduğu yerlerde seçimlerin yenilenmesi için başvuracak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart’taki yerel seçimlerde HDP adaylarının farkla kazanmasına rağmen halen mazbata alamadığı Mardin ve Diyarbakır belediyelerinde, seçimden hemen sonra bazı üst düzey atama ve varlık devirleri yapıldığı ortaya çıktı.