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Yaramazlara biraz batar!

HDP, KHK’lı adayların olduğu yerlerde seçimlerin yenilenmesi için başvuracak

HDP, Yüksek Seçim Kurumu’nun (YSK) kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmiş adaylara mazbata vermeyeceğini duyurduğu yerlerde seçimlerin yenilenmesi için başvuracağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

YSK, söz konusu adayların, kamu görevi yapamayacağını belirterek ikinci sıradaki adaylara mazbataların verileceğini açıklamıştı.

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Bu karar en çok HDP’yi etkiledi. YSK’nın bazı ilçelerde ikinci sıradaki AKP’lilere mazbata vermesi bekleniyor.

KHK’lı adayların arasında Siirt’ten Berivan Helen Işık, Kars’ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinden Abubekir Erkmen, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinden Zeyyat Ceylan, Van’ın ilçelerinden Tuşpa’dan Yılmaz Berki, Edremit’ten Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Çaldıran’dan Leyla Atsak bulunuyor.

YSK önünde açıklama yapan HDP Sözcüsü Mithat Sancar, bu yerlerde seçimin yenilenmesi için başvuracaklarını duyurdu.

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KHK’yla ihraç edilen adaylara mazbata verilmeyecek

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