Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP, KHK’lı adaylar için AYM’ye başvurdu

HDP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Fotoğraf: DHA

YSK’nın KHK’lılara mazbata verilemeyeceğine dair kararı nedeniyle, birçok ilçede seçimi kazanan HDP’li adaylar yerine, kaybeden diğer parti adaylarına mazbata verilmişti.

Reklam

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, başvuru dilekçesini AYM’ye bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Başaran, YSK’nın halkın iradesini dikkate almadığını söyledi.

YSK’nın kendini halkın yerine koyduğunu belirten Başaran, “Anayasa Mahkemesini Anayasa’ya aykırı uygulamayı iptal etmeye, halkın iradesini halka teslim etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Reklam

Başaran, gelecek günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvuracaklarını söyledi.

HDP, ‘KHK’lılara mazbata yok’ denen YSK kararına resmen itiraz etti

KHK’yla atılan belediye ve il genel meclisi adaylarına da mazbata yok

KHK’yla ihraç edilen adaylara mazbata yok!

SON HABERLER

Vatan Partisi’nin İstanbul adayı: Tutumumuz CHP’ye bağlı

Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’ın Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini, Türkiye Komünist Partisi’nin 23 Haziran’da aday göstermeyeceğini açıklamasından sonra Vatan Partisi’nin adayından da İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklama geldi.

AB, YSK kararını ‘son derece politik’ buldu

Avrupa Birliği (AB), Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yeniden yapılmasına ilişkin kararını ‘son derece politik’ buldu. AB KHK’lı adaylara mazbata verilmemesini de eleştirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...