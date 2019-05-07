HDP, KHK’lı adaylar için AYM’ye başvurdu

HDP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Fotoğraf: DHA

YSK’nın KHK’lılara mazbata verilemeyeceğine dair kararı nedeniyle, birçok ilçede seçimi kazanan HDP’li adaylar yerine, kaybeden diğer parti adaylarına mazbata verilmişti.

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HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, başvuru dilekçesini AYM’ye bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Başaran, YSK’nın halkın iradesini dikkate almadığını söyledi.

YSK’nın kendini halkın yerine koyduğunu belirten Başaran, “Anayasa Mahkemesini Anayasa’ya aykırı uygulamayı iptal etmeye, halkın iradesini halka teslim etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

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Başaran, gelecek günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvuracaklarını söyledi.