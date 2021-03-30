HDP kapatma davasında stratejisini belirledi

HDP yönetimi, kapatma davasına yönelik izlenecek stratejiyi belirledi. İlk etapta kapatmaya karşı kamuoyu oluşturmaya çalışılacak, gelişmelere göre ‘yeni parti kurulması, mevcut partilerden birine geçilmesi ya da bağımsız adaylık’ gibi seçenekler değerlendirilecek.

Fotoğraf: Arşiv

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP’nin kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini yarın yaparak, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

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BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre HDP’li bir parti yöneticisi, izleyecekleri stratejiye ilişkin şöyle konuştu: “Önce partimizi savunacağız, başarmak için her şeyi yapacağız, öncelikli motivasyonumuz bu olacak. Sonraki senaryolara bakacağız hangisi akamete, başarısızlığa uğrayabilir. Türkiye, dünya bu meselede nasıl bir tutum alıyor. Bu konu aslında HDP’den çok Türkiye’nin meselesi. HDP’nin kapatılmasına sessiz kalmış bir Türkiye’de bağımsız seçim yapılamaz. Tıpkı Esad’ın yaptığı gibi ancak ‘sopalı seçim’ olabilir. Bu konuda AKP, CHP, İYİ Parti’nin alacağı tutum önemlidir ve sonuçlarından sorumlu olacaklardır.”

AKP seçmeninden destek

HDP yöneticileri, bölgede yapılan kamuoyu anketlerinde AKP seçmeninin yüzde 60’ının HDP’nin kapatılmasına karşı olduğu, kendilerine yönelik büyük destek olduğunu ifade etti.

‘En kötüsüne göre hazırlık’

HDP’li bir yönetici kapatma davasının siyasi sonuçları içinse şu ifadeleri kulandı: “MHP kapatma davasının kendisine yaradığını görüyor, tabanını konsolide ediyor. Ama bir de bize yarar, çünkü bize son derece mesafeli olan insanlar bile ‘Böyle rezalet olmaz’ diyerek destek veriyor. Ama AKP’ye bakıldığında, orada ‘Parti bile kapattı’ noktasında olacağı için yaramayacaktır. Zaten hukuki düzlemde bakıldığında bu dava boşa düşer. Ama düşman hukuku ile bakılırsa davanın geri dönme şansı yok ve bir anlamda siyasi soykırım olabilir. Biz en olumsuz senaryoya göre hazırlıklarımızı da yapıyoruz.”

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Fesih seçeneği

Kapatma kararı çıkması durumunda yeniden seçimlere girebilmek için hangi yöntemlerin izleneceği de tartışılıyor.

Yöneticiler, parti içinde fesih seçeneğine çok sıcak bakılmadığını kaydetti.

Milletvekillerinin başka partiye geçmesi ya da yeni parti kurularak seçime girme yeterliliği sağlama seçeneğinin değerlendirildiği de ifade edildi. Demokratik Bölgeler Partisi’ne geçiş ya da bağımsız katılma dahil her türlü yöntemin deneneceği belirtildi.