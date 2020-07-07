HDP, ‘ittifak çağrısı’nı açtı: Kimseye özel çağrımız yok

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘ittifak çağrıları’nın bir partiye özel olmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

HDP son haftalarda ‘demokraside birleşme’ çağrısı yapıyor ancak herhangi bir parti adı anmıyor. Son olarak HDP’nin bir diğer eş başkanı Pervin Buldan, yerel seçimleri hatırlatarak ‘ittifakın büyütülmesi’ni istemişti.

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AA’nın aktardığına göre Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Sancar, sadece itirazın yetmeyeceğini, aynı zamanda inşa iradesinin de ortaya konması gerektiğini ifade etti.

“Çağrımız, demokrasi güçlerinin bir inşa gücü olmasıdır” diyen HDP lideri, ‘demokrasi isteyen her bölüme, baskıya karşı nefes almak isteyen her bir bireye’ çağrıda bulunduklarını kaydetti.

Sancar, bir gazetecinin “Demokrasi güçlerinin tümüne çağrıda bulunuyorsunuz ama CHP başta olmak üzere muhalefet bloku HDP ile yan yana durmamaya çok özen gösteriyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz” sorusunu da yanıtladı.

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HDP lideri şunları kaydetti: “Bizim çağrımız sadece belli kesimlere, siyasi partilere yönelik değildir. Bizim çağrımız, Türkiye’deki her kesimedir. Bunun sorumluluğunu içinde duyan ve harekete geçen herkes bu mücadelede üzerine düşeni yapmış olacaktır. Sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden hesabı mutlaka halk ve tarih soracaktır. Kimseye de özel bir çağrımız yok. Çağrımız bütün topluma, toplumdaki bütün demokrasi güçlerinedir.”

Öte yandan basın toplantısına katılan milletvekilleri üzerinde “Hep birlikte savunmayı savunuyoruz” yazılı önlükler giydi.