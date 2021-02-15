HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın açıklamasına göre, ‘PKK’nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik’ polis ve jandarma işbirliğinde 40 ilde operasyon düzenlendi.

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HDP’nin Aydın İl Başkanlığında görev yapmış/halen görevde bulunan dört, Söke ve Didim ilçe başkanlıklarından bir, Batman il ve merkez ilçe başkanlıklarından üç, Bitlis/Mutki İlçe Başkanlığı ile Bitlis/Güroymak Belediyesinden bir, Elazığ/Karakoçan İlçe Başkanlığı, Gaziantep İl Başkanlığı ile DBP Gaziantep İl Başkanlığından birer, Kars İl Başkanlığından iki, Kars’ın Digor ilçesi Dağpınar Belediyesinden bir kişi, Siirt Belediyesinin eski meclis üyelerinin de yer aldığı dört, Siirt/Kurtalan İlçe Başkanlığından bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan üç kişinin serbest bırakıldığı, ikisinin ise adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.