HDP: İktidar işçilere ‘Ölün’ diyor; zorunlu olmayan üretime ara verilmeli

HDP Emekten Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, Gaziantep’te bulunan bir ayakkabı fabrikasında çalışırken corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Uğur Kartal’a ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Fotoğraf: Arşiv

Açıklamada, uyarıların dikkate alınmaması sonucu bir işçinin daha yaşamını yitirdiği belirtilerek, “Felaket kapımızda, çok geç kalmadan zorunlu olmayan sektörlerde üretime ara verilmeli” çağrısı yaptı.

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‘İşçilere ‘Ölün’ diyor’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gaziantep’te bulunan Akınalbella ayakkabı fabrikasında çalışan bir işçi arkadaşımızı daha, corona virüsünden yitirdik. Tüm dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran corona virüsü, can almaya devam ediyor. Virüse karşı, evde kalmak, azami izolasyon, asgari sosyal etkileşim gibi tedbirler geliştiriliyor. Ama bu önlemlerin hiçbiri işçiler için geçerli değil. Özellikle de Türkiye’de. Sağlığı değil, ekonomiyi önceleyen AKP iktidarı, zorunlu olmayan sektörlerde sermayeyi teşvik ederek, çalışmayı sürdürüyor. İktidar bu olağanüstü süreçte, işçilere ‘Ya çalışarak ölün ya da evde kalarak açlıktan ölün’ diyor”

‘Üretime ara verilsin’

Zorunlu olmayan sektörlerde üretime ara verilmesi ve işçilere ücretli izin sağlanması gerektiği çağrısını yinelenen açıklamada şöyle dendi: “Daha önce corona virüsü vakalarının görüldüğü fakat çalışmaya devam eden fabrikaların adını vererek, Meclis’te konuyu gündeme taşıdık. Dün bir işçinin hayatını kaybettiği Akınalbella fabrikası, salgın konusunda uyarıda bulunduğumuz fabrikalardan biriydi. Bütün uyarılarımıza ve tespit edilen vakalara rağmen bu fabrikalar çalışmaya devam ediyor. İnsanlar ayakkabı üretsin diye canlarından ediliyor. Bu dayatma sonucunda dün Akınalbella’da çalışan, 27 yaşındaki Uğur Kartal’ı yitirdik.”

Kartal ailesine ve işçi sınıfına başsağlığı dilenen açıklamada “Daha kaç işçi bu çarklarda yitip gidecek? Felaket kapımızda, çok geç kalmadan zorunlu olmayan sektörlerde üretime ara verilmeli ve işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır” dendi.