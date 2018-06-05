Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP ikinci tura ‘baktı’: İlk turda bize oy verenlere aynı olgunlukla cevap vereceğiz

 

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Birinci turda bize oy veren seçmenlere biz de ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz” dedi.

Fotoğraf: HDP

Bilgen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Reklam

“Muharrem İncenin ikinci tura kalması durumunda partinizin İnce’yi destekleyeceği konuda bir yazılı mutabakat var mı?” sorusuna, partisinin kimse için ‘yazılı bir mutabakat metni’ oluşturmadığını, ancak toplumsal bir mutabakat olduğunu söyleyerek yanıt veren Bilgen, toplumun bütün partilerden beklediği net bir tavır olduğunu söyledi.

HDP sözcüsü şöyle devam etti: “İkinci turda herhangi bir koltuk paylaşımı hesabıyla değil, hangi aday ikinci tura kalırsa kalsın bir ortaklaşmayı beraberinde getirecektir. Partimize yönelik yüzde 10 barajına yönelik dayanışma ne kadar değerliyse ikinci tur dayanışması da o kadar değerli olacaktır. Tüm isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Birinci turda bize oy veren seçmenlere biz de ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz.” 

Reklam

Tatilci ikinci tur seçim öngördü: 8 Temmuz rezervasyonlarının yüzde 60’ı iptal

Kılıçdaroğlu net: İkinci tura kim kalırsa destekleyeceğiz

HDP’li Sancar’dan düzeltme: ‘İkinci turda İnce’yi destekleriz’ demedim

Akşener’in sorusu: Erdoğan ikinci turda kimi karşısında görmek istemez?

Akşener net: İnce ikinci tura kalırsa ‘şartsız şurtsuz’ destekleyeceğiz

‘Akşener ikinci tura kalırsa’ sorusuna İnce: Yardımcısı yaparsa destek olurum

Akşener ‘ikinci tur’a baktı: Diyelim ki CHP’nin adayı kaldı, destekleyeceğiz


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...