HDP ikinci tura ‘baktı’: İlk turda bize oy verenlere aynı olgunlukla cevap vereceğiz

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Birinci turda bize oy veren seçmenlere biz de ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz” dedi.

Bilgen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

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“Muharrem İncenin ikinci tura kalması durumunda partinizin İnce’yi destekleyeceği konuda bir yazılı mutabakat var mı?” sorusuna, partisinin kimse için ‘yazılı bir mutabakat metni’ oluşturmadığını, ancak toplumsal bir mutabakat olduğunu söyleyerek yanıt veren Bilgen, toplumun bütün partilerden beklediği net bir tavır olduğunu söyledi.

HDP sözcüsü şöyle devam etti: “İkinci turda herhangi bir koltuk paylaşımı hesabıyla değil, hangi aday ikinci tura kalırsa kalsın bir ortaklaşmayı beraberinde getirecektir. Partimize yönelik yüzde 10 barajına yönelik dayanışma ne kadar değerliyse ikinci tur dayanışması da o kadar değerli olacaktır. Tüm isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Birinci turda bize oy veren seçmenlere biz de ikinci turda aynı olgunlukla cevap vereceğiz.”