HDP ‘ikinci aşama’ya geçiyor: 120 ayrı merkezde etkinlikler düzenlenecek

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‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ sona eren HDP, iki ay sürecek planlama kapsamında 120 ayrı merkezde çeşitli etkinlikler düzenleyerek halkla bir araya gelecek.

HDP, vekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ başlatmış, İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı ve Van’daki Musa Anter Parkı’na devam eden nöbet, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda sonlanmıştı.

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Ekim ayı sonuna kadar sürecek

Dihaber’in aktardığına göre, Adana’nın Yüreğir ilçesindeki halk buluşmasıyla başlayan ‘Demokrasi Mücadele Planı‘nın ikinci etabı Ekim ayı sonuna kadar devam edecek ve 120 ayrı merkezde halk toplantıları, şölenler, mitingler ve paneller düzenlenecek.

HDP’li vekiller ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, Adana, Mardin, Muğla, Osmaniye, Antalya, Aydın, Denizli, Hatay, İzmir, Şırnak, Balıkesir, Diyarbakır, Kocaeli, Kars, Hakkari, Siirt, Urfa, Konya, Bingöl ve İstanbul’da 27 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecek olan etkinlikler kapsamında halkla bir araya gelecek ve içinden geçilen sürece dair tartışmalar yürütecek.

Bu buluşmalardan çıkan sonuçlar değerlendirilecek ve Ocak 2018’de gerçekleşecek olağan kongreye kadar sürecek olan üçüncü aşamaya geçilecek.

4 Kasım’da kitlesel eylemler planlanıyor

Aynı takvim içerisinde, HDP’li vekillerin tutuklandığı 4 Kasım’ın yıldönümünde, ağırlıklı olarak vekillerin bulunduğu cezaevlerinin önünde olmak üzere kitlesel eylemler planlanıyor.

Bu etkinliklerin yanı sıra, büyük bölge mitinglerinin de hazırlıkları devam ediyor.

Bu kapsamda Diyarbakır ve İstanbul’da merkezi, diğer bölgelerde ise bölgesel düzeyde mitingler yapılması düşünülüyor.