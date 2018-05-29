HDP iddialı: Ne Erdoğan’a 400 vekil vereceğiz, ne de başkan yapacağız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran’daki seçimlerde barajı yıkacaklarını belirterek “Ne Erdoğan’a 400 vekil vereceğiz, ne de Erdoğan’ı başkan yapacağız” dedi.

Eskişehir milletvekili adaylarını Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıyla tanıdan HDP’nin eş genel başkanı Temelli, Türkiye’nin partisi olduklarını söyledi.

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HDP’nin bir sevda olduğunu belirten Temelli, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin adaylarıyla bu seçime giriyoruz. Uzun bir yolculuk bizimkisi. 40 yıldan fazla süren bir mücadele. Birçok arkadaşımız şu anda ya tutsak, ya da evinden uzak. Tüm o arkadaşlarımızla bir daha kavuşabilmek için, yan yana gelebilmek için, bu mücadeleyi birlikte sürdürebilmek için 24 Haziran’da bu barajı yıkacağız. Hepsine özgürlüğünü tekrar kazandıracağız. Arkadaşlarımızın bir suçu olduğu için değil, bir sevdaları olduğu için tutsak olduğunu söyledik hep. O sevda, barış sevdasıdır, o sevda, demokrasi sevdasıdır. Herkes için demokrasi, herkes için barış, herkes için adalet diye yola çıktık. Dönen dönsün yolundan, biz dönmeyeceğiz. Bu ülkeye adalet gelene kadar, bu ülkeye barış gelene kadar, demokrasi gelene kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

25 Haziran sabahı umuda uyanabilmek için sandığa, iradeye ve oya sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Temelli, HDP’nin barajı geçerek parlamentoya girmesi durumunda oyunun bozulacağını söyledi.

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Temelli şöyle konuştu: “Ne Erdoğan’a 400 vekil vereceğiz, ne de Erdoğan’ı cumhurbaşkanı, başkan yapacağız. Bu oyun devam etsin diye adaylarımızın birçoğunu listeden çıkartmak için inanılmaz bir gayret sarf ettiler. Birçok arkadaşımızı yasaklı hale getirdiler. Yargı Erdoğan’ın emrine girmiş durumda. Cumhurbaşkanı adayımız 18 aydır, hatta daha uzun süredir tutsak. Onu tutsak edebilirsiniz. Bütün yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmış olabilirsiniz, hatta cemaatçi savcıların hazırladığı fezlekelerle bunu yapıyor olabilirsiniz, ama fikirlerimizi tutsak edemezsiniz.”