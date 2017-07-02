HDP heyeti yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek ziyareti gerçekleştirecek.

Kandıra Cezaevi önünde açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ve DBP’li Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’ün de aralarında olduğu heyet, destek ziyareti öncesinde tutuklu eş genel başkan Figen Yüksekdağ’ın kaldığı Kandıra Cezaevi önünde bir açıklama yapacak.

Sembolik yürüyüş

Dihaber’e konuşan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, yarınki programla ilgili şunları söyledi: “Heyetimiz kurum temsiliyeti bulunan arkadaşlarımızdan oluşacak. Belirlenen buluşma noktasında destek beyanında bulunacağız. Kısa bir açıklamaya yapılacak. Heyetimiz adına eş genel başkanımız açıklama yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yapacak diye düşünüyoruz. Sembolik olarak 5-10 dakikalık bir yürüyüşün ardından da heyetimiz ayrılacak.”

‘Mitinge katılımla ilgili tartışma sürüyor’

“HDP gibi ülkenin üçüncü büyük partisinin böyle bir sivil itaatsizliğe evrilmesini öngördüğümüz, istediğimiz bir yürüyüşe kayıtsız kalması mümkün değil” diyen Yıldırım, yürüyüşün sonunda düzenlenmesi planlanan mitinge kitlesel katılımla ilgili tartışmaların sürdüğünü dile getirdi.

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