HDP, hedefteki CHP’li Kaftancıoğlu’nun arkasında: Bütün kadınlar sahip çıkmalı

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef aldığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için, “Bütün kadınlar İstanbul il başkanına sahip çıkmalı” dedi.

Kaftancıoğlu seçildikten sonra geçmişte Twitter’da paylaştığı bazı mesajlar gündeme getirilmişti.

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İstanbul başsavcılığı, seçilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden ihbar üzerine Twitter paylaşımları nedeniyle aralarında ‘örgüt propagandası’nın da olduğu üç suçlamayla Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında söz konusu mesajları ekrana yansıtıp CHP’li başkanı “Normalde, Taksim’in arka sokağında marjinal bir derneğin başında olması gereken bu tipleri siyasi partinin başına koyduğunuzda işte böyle bir durum ortaya çıkıyor” sözleriyle hedef almıştı.

Kaftancıoğlu, Erdoğan’a “Hedef göstermesi içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır” diye yanıt vermişti.

‘Görünen o ki ateş bacayı sarmış’

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP eş genel başkanı, sözlerine Kaftancıoğlu’na başarılar dileyerek başladı.

Kemalbay şöyle devam etti: “AKP-Erdoğan iktidarının sevgili Canan Kaftancıoğlu’na yönelik nefret dilini, linç kampanyasını kınıyorum. Görünen o ki ateş bacayı sarmış. CHP içindeki demokratik mücadelenin parçası olma arzusu taşıyanların, evrensel değerlere sahip çıkmanın, kardeşliğin, barışın dillendirilmesinin büyük korku yarattığını görüyoruz. Bunun sebebi mevcut iktidarın halkların taleplerini iletenlerin, hele hele kadın temsilcilerin öne çıkmasından duyduğu korkudur.”

‘Amigolara yuhalattı’

Erdoğan’ın grup toplantısında ‘kendisini alkışlamak için getirilen amigolara’ Kaftancıoğlu’nu yuhalattığını ve söyleyen HDP lideri, “Tam da son KHK’nın yol açtığı sivillere cezasızlık politikasına uygun bir şekilde İstanbul il başkanını hedef gösteriyor. Bu kabul edilemez, bütün kadınlar İstanbul il başkanına sahip çıkmalı” diye konuştu.