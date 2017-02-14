HDP: Gözaltı ve tutuklamalarla engellemeye çalıştıkları ‘Hayır’ın kendisidir

Halkların Demokratik Partisi (HDP), dün 25 kentte yapılan operasyonda gözaltına alınan 544 kişi arasında parti üye ve yöneticilerinin bulunduğunu bildirdi.

Partinin internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul, İzmir, Van, Adana, Adıyaman, Kocaeli, Gaziantep, Siirt, Bingöl, Malatya, Bursa ve Ağrı’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 318 olarak verildi.

Bu kişilerin arasında parti yöneticisi, il ve ilçe eş başkanları ve üyelerinin bulunduğunu aktaran HDP, 2017’de toplam 859 kişi gözaltına alındığını duyurdu.

HDP, şunları kaydetti: “22 Temmuz 2015 tarihinden bu yana partimize ve bileşenlerine yönelik operasyonlar neticesinde toplam 9 bin 796 kişi gözaltına alınmış; aralarında eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, il-ilçe eş başkanlarımız, yöneticilerimiz ve parti üyelerimizin bulunduğu 2 bin 906 kişi tutuklanmıştır. Bu kapsamda Bilgi İşlem Birimimizin Temmuz 2016 tarihinden bu yana edindiği bilgiler doğrultusunda, toplam 5 bin 471 kişi gözaltına alınmış 1482 kişi ise tutuklanmıştır.”

‘Hayır’ı örgütleyeceğiz’

Operasyonların ‘HDP’siz bir referandum’ amacını taşıdığını savunan parti, ‘Hayır’ı örgütlemeye devam edeceklerini bildirdi: “Gözaltı ve tutuklamalarla engellemeye çalıştıkları ‘HAYIR’ın kendisidir. Oysa bu zulüm ve baskılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. HDP, Türkiye halklarına verdiği sözün gereği mücadelesine en kararlı şekilde devam ediyor. Bizleri gözaltı ve tutuklamalarla, siyasi soykırım operasyonlarıyla durdurabileceklerini zannedenler, halkların özgürlük, emek, barış ve demokrasi inancını bitiremeyeceklerini anlayacaklardır.”