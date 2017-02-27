HDP genel merkezine etek getiren BBP’liden bu sefer Barzani’ye ‘fantezi iç giyim’li protesto

Aylar önce HDP’nin Ankara’daki genel merkezine giderek “Eteklerini unutmuşlar, vatan hainlerine eteklerini getirdik” diye bağıran Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Bolu eski il başkanı Mahmut Alan, bu sefer İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ‘görüldü.’

Alan ve beraberindekiler, 29 Kasım 2016’da partinin genel merkezine gelerek yanlarındaki etekleri bina önüne bırakmış, daha sonra da gözaltına alınmıştı.

Alan, benzer bir eylemi dün gece yaptı.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, dün İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü. Barzani’nin gelişi vesilesiyle İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önündeki direklerden birine, Türk bayrağının yanına Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin resmi bayrağı da asıldı.

‘Barzani’ye fantezi iç giyim atıyorum’

Havalimanının iç hatlar geliş kapısı önünde saat 01.45’te bir araya gelen Alan dahil beş kişi, güvenlik görevlilerince havalimanına alınmadı.

Alan bunun üzerine bağırarak şunları söyledi: “Barzani gelmiş bugün. Barzani’yi protesto etmek için buradayız. Hiçbir devletin tanımadığı Barzani bugün buraya indi. Bugün bu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan topraklarımızda Kürdistan adı anıldı. HDP Genel Merkezi’ne etek atmıştım. Şimdi de Barzani’ye fantezi iç giyim atıyorum. Barzani köpeği gelsin bunu giysin.”

‘Fantezi iç giyim’i yere atan Alan, gözaltına alınarak havalimanı karakoluna götürüldü.