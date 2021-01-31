HDP Esenyurt ilçe başkanı tutuklandı

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan ilçe başkanı Ercan Sağlam ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Partinin yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Sağlam ve Kılıç, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından Sağlam ve Kılıç’ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakimlik sorgusunun ardından Ercan Sağlam tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sağlam ve Kılıç ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan emniyette ifade vermiş, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. ‘Toplanan delillerin incelenmesi sonucunda’, ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan soruşturma açan İstanbul başsavcılığı, Sağlam ve Kılıç’ın yeniden gözaltına alınmasına ilişkin karar vermişti.