HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ’ın yer aldığı afişler mahkeme kararıyla toplatıldı

HDP’nin tutuklu Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın fotoğraflarının yer aldığı afişler Şanlıurfa’da mahkeme kararıyla toplatıldı.

Yüksekdağ hakkında ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet,’ ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yüksedağ’ın 21 Şubat’ta milletvekilliği, 9 Mart’ta parti üyeliğini düşürülmüştü.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu kapsamında HDP il teşkilatı, halen tutuklu bulunan ve milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ’ın fotoğraflarının da yer aldığı afişleri kentin çeşitli noktalarına asmıştı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan inceleme sonrasında 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Türkçe ve Kürtçe hazırlanan afiş ve billboardların toplatılmasına karar verdi.

Toplatılmaya gerekçe olarak Yüksekdağ’ın afişlerde yer alan fotoğrafları gösterildi: “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak halk oylaması ile alakalı olarak billboardlar üzerine yapılan kontrollerde muhtelif yerlerde asılı durumda olan ve üzerinde HDP Eş Genel Başkanı ve milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun fotoğrafının bulunduğu ve yanında ‘Hayır hepimiz kazanalım, Tene Na be ile oy pusulası üzerinde ‘Tercih Hayır’ ibaresi bulunduğu tespit edilmiş olup, hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan ve bu nedenle milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ Şenoğlu fotoğraflarının bahse konu pankartlarda asılması ile hakkında hüküm kararı bulunan ve halen cezaevinde bulunan şahsın işlemiş olduğu suçu ve kendisinin övücü nitelikte gösterilmeye çalışıldığı, halk üzerinde işlemiş olduğu suçun meşrulaştırmaya çalışıldığından söz konusu pankartların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7’nci maddesince toplatılmasına yasaklanmasına ve görüldüğü yerde el konulmasına karar verildi.”

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.