HDP Eş Genel Başkanı Temelli’nin pasaportuna el kondu: Gerekçe yok

Brüksel’e gitmek için Atatürk Havalimanı’nda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin pasaportuna el kondu. İşleme dair gerekçe göstermeyen polisler, pasaportun iptal edildiğini söyledi.

Brüksel’e uçmak için sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı’na giden Temelli’ye polisler, pasaportunun iptal edildiğini söyledi.

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İptale ilişkin herhangi bir gerekçe belirtilmezken, Temelli ve avukatlarının havalimanındaki bekleyişinin devam ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin Mezopotamya Haber Ajansı’na konuşan Temelli, “Bu da kampanyamızdan notlardır. Dün cumhurbaşkanı adayımızı halka tanıttık, adayımız yanımızda değildi çünkü tutsaktı. Bugün kampanya notlarımız iki; ben yurtdışına çıkış yapacaktım, pasaportuma el konuldu. HDP’ye de çok çok özel OHAL uygulanıyor” dedi.